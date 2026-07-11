به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران ۱۷ تیرماه با حضور عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران و محمود سیجانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران برگزار شد. در این نشست، نمایندگان دستگاههای اجرایی، مدیران بانکهای عامل و جمعی از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی حضور داشتند.
در این نشست، چالشهای اصلی واحدهای تولیدی شامل تأمین سرمایه در گردش، تسهیلات بانکی، بازپرداخت تعهدات مالی و سایر دغدغههای عملیاتی به بحث گذاشته شد. در راستای رفع این موانع، پروندههای پروژههای آسیبدیده در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری از جمله هتلهای «صدری»، «المپیک»، «ارم»، «مهمانپذیر حراتیج»، درخواست استمهال شرکت «صنایع گوهر دیرین دنیا»، «باغ مدرسه ایرو» و همچنین رفع مشکلات زیرساختی آب و گاز شرکت «فانوس» در شهر آفتاب، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
حشمت الله عسگری، معاون هماهنگی استانداری تهران، با اشاره به نقش راهبردی واحدهای تولیدی در حفظ اشتغال و رونق اقتصادی، بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی و نهادهای مرتبط برای رفع سریع موانع تولید و حمایت مؤثر از واحدهای آسیبدیده تأکید کرد.
در پایان، مقرر شد تمامی درخواستهای مطرح شده در چارچوب مصوبات ستاد تسهیل، با همکاری دستگاههای مسئول به صورت ویژه پیگیری شود تا ظرفیتهای تولیدی در کوتاهترین زمان ممکن به مدار فعالیت بازگردند.
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