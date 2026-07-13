به گزارش خبرنگار میراث آریا، کارگاه آموزشی تخصصی «رنگ و لعاب» در شهرستان پیشوا که با حضور هنرمندان فعال این حوزه برگزار شد، مباحث مربوط به تکنیکهای نوین رنگآمیزی و استفاده از لعابهای پیشرفته مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فائزه گلیمحمدی، هنرمند صنایع دستی در رشته سفال و سرامیک، ضمن اظهارنظر در مورد اهداف این دوره آموزشی اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این کارگاهها در دو سطح مقدماتی و پیشرفته، ایجاد زمینهای برای آشنایی هنرمندان با تکنیکهای جدید و بهروزرسانی اطلاعات فنی آنهاست.
او افزود: با توجه به تغییرات سریع در تکنولوژی مواد اولیه و متدهای تولید، برگزاری چنین دورههایی برای حفظ جایگاه هنرمندان در بازار و افزایش دقت و زیبایی در آثار سفال و سرامیک، امری ضروری است.
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