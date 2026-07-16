هزار سال تداوم معماری ایرانی ـ اسلامی/ مسجد جامع اصفهان چگونه جهانی شد؟

میراثآریا: مسجد جامع اصفهان در سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ خورشیدی) در سیوششمین اجلاس کمیته میراثجهانی یونسکو بهعنوان چهاردهمین اثر ایران در فهرست میراثجهانی به ثبت رسید؛ ثبتی که جایگاه مسجد جامع اصفهان را بهعنوان یکی از مهمترین نمونههای تکامل معماری مذهبی در جهان تثبیت کرد.
مسجد جامع اصفهان در قلب بافت تاریخی شهر و در امتداد بازار بزرگ اصفهان قرار گرفته و طی بیش از دوازده قرن، در دورههای گوناگون تاریخی از جمله عباسی، آلبویه، سلجوقی، ایلخانی، مظفری، تیموری، صفوی، قاجار و معاصر، توسعه یافته و هر دوره لایهای تازه بر غنای معماری آن افزوده است. همین تداوم تاریخی، این مجموعه را به سندی کمنظیر از تحول هنر، معماری و شهرسازی ایران تبدیل کرده است.
بر اساس مطالعات باستانشناسی، پیش از احداث مسجد، در این محدوده بنایی متعلق به دوره ساسانی وجود داشته و کشف بقایای معماری آن، از استمرار اهمیت این مکان در تاریخ مذهبی و شهری اصفهان حکایت دارد. بنای نخستین مسجد نیز در سدههای دوم و سوم هجری شکل گرفت و در دوره سلجوقیان با ایجاد طرح چهارایوانی، به الگویی ماندگار برای معماری مساجد ایران و بسیاری از سرزمینهای اسلامی تبدیل شد.
یکی از مهمترین ویژگیهای مسجد جامع اصفهان، تثبیت و تکامل الگوی چهارایوانی است؛ طرحی که پس از اجرای آن در این مسجد، به الگوی غالب معماری مذهبی ایران و بخش بزرگی از جهان اسلام تبدیل شد. گنبد نظامالملک و گنبد تاجالملک، شاهکارهای مهندسی سازه در قرن پنجم هجری بهشمار میروند و همچنان از برجستهترین نمونههای معماری گنبدی جهان محسوب میشوند.
تنوع کمنظیر عناصر معماری همچون ایوانهای چهارگانه، شبستانهای ستوندار، محراب مشهور اولجایتو، گنبدها، رواقها، مدارس، کتیبههای تاریخی، گچبریهای نفیس، آجرکاریهای بدیع، کاشیکاریها و مقرنسهای هنرمندانه، مسجد جامع اصفهان را به نمایشگاهی دائمی از هنر ایرانی در دورههای مختلف تاریخی تبدیل کرده است.
این مسجد سندی زنده از تعامل معماری، فرهنگ، دانش، سیاست و زندگی شهری ایران در طول قرون متمادی است. پیوند عمیق آن با بازار تاریخی اصفهان و بافت کهن شهر، جایگاه مسجد جامع را در ساختار اجتماعی و اقتصادی شهر نیز برجسته کرده است.
یونسکو در ثبتجهانی این اثر، مسجد جامع اصفهان را نمونهای استثنایی از تکامل معماری اسلامی و یکی از کاملترین اسناد تحول هنر و فناوری ساخت در جهان اسلام دانسته است؛ بنایی که در آن میتوان روند تکامل شیوههای ساختمانی، تزیینات معماری و سازمان فضایی مساجد را طی بیش از هزار سال مشاهده کرد.
امروز مسجد جامع اصفهان، افزون بر جایگاه معنوی و مذهبی خود، یکی از ارزشمندترین میراثهای فرهنگی ایران و از مهمترین مقاصد گردشگری فرهنگی جهان بهشمار میرود؛ اثری که روایتگر نبوغ معماران ایرانی، تداوم سنتهای هنری و سهم ماندگار ایران در شکلگیری تمدن و معماری اسلامی است.
انتهای پیام/
نظر شما