به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه، نشستی با حضور محمدرضا صباغیان، نماینده مردم شهرستانهای بافق، مهریز، بهاباد، خاتم، مروست و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل و معاونان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی یزد و مدیران ادارات میراثفرهنگی این ۶ شهرستان در اداره کل میراثفرهنگی استان برگزار شد.
در این نشست تخصصی، وضعیت اعتبارات پروژههای استانی و ملی در شش شهرستان بافق، بهاباد، مهریز، خاتم، مروست و ابرکوه بهطور دقیق ارزیابی و پروژههای مشارکتی میراثفرهنگی با شهرداریها و دهیاریها بهصورت تفکیک شده مورد بررسی قرار گرفت.
از مهمترین مصوبات این جلسه میتوان به تصمیمگیری در خصوص تخصیص اعتبارات متوازن در سال جاری برای حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اشاره کرد.
همچنین مقرر شد گزارش جامع وضعیت اعتبارات استانی و ملی تخصیصیافته به این ۶ شهرستان در اختیار نماینده مجلس قرار گیرد.پیگیری مصوبات سفر سال گذشته معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به این مناطق از دیگر مباحث مطرح شده بود که مقرر شد با همکاری مشترک مدیرکل میراثفرهنگی استان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گیرد.
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