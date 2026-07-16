۲۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۴

بررسی وضعیت اعتبارات پروژه‌های میراث‌فرهنگی در ۶ شهرستان یزد با حضور نماینده مجلس

بررسی وضعیت اعتبارات پروژه‌های میراث‌فرهنگی در ۶ شهرستان یزد با حضور نماینده مجلس

در نشست مشترک نماینده مردم شهرستان‌های بافق، مهریز، بهاباد، خاتم، مروست و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، ضمن بررسی دقیق وضعیت اعتبارات ملی و استانی پروژه‌های این ۶ شهرستان، بر ضرورت توزیع متوازن بودجه و پیگیری مصوبات سفرهای وزارتی در حوزه میراث‌فرهنگی تأکید شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه، نشستی با حضور محمدرضا صباغیان، نماینده مردم شهرستان‌های بافق، مهریز، بهاباد، خاتم، مروست و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل و معاونان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یزد و مدیران ادارات میراث‌فرهنگی این ۶ شهرستان در اداره کل میراث‌فرهنگی استان برگزار شد.

در این نشست تخصصی، وضعیت اعتبارات پروژه‌های استانی و ملی در شش شهرستان بافق، بهاباد، مهریز، خاتم، مروست و ابرکوه به‌طور دقیق ارزیابی و پروژه‌های مشارکتی میراث‌فرهنگی با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌صورت تفکیک‌ شده مورد بررسی قرار گرفت.

از مهم‌ترین مصوبات این جلسه می‌توان به تصمیم‌گیری در خصوص تخصیص اعتبارات متوازن در سال جاری برای حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اشاره کرد.

همچنین مقرر شد گزارش جامع وضعیت اعتبارات استانی و ملی تخصیص‌یافته به این ۶ شهرستان در اختیار نماینده مجلس قرار گیرد.پیگیری مصوبات سفر سال گذشته معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به این مناطق از دیگر مباحث مطرح‌ شده بود که مقرر شد با همکاری مشترک مدیرکل میراث‌فرهنگی استان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گیرد.

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کد خبر 1405042501806
نجمه میثاق یزدی
دبیر مرضیه امیری

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