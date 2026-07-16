به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه، نشستی با حضور محمدرضا صباغیان، نماینده مردم شهرستان‌های بافق، مهریز، بهاباد، خاتم، مروست و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل و معاونان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یزد و مدیران ادارات میراث‌فرهنگی این ۶ شهرستان در اداره کل میراث‌فرهنگی استان برگزار شد.

در این نشست تخصصی، وضعیت اعتبارات پروژه‌های استانی و ملی در شش شهرستان بافق، بهاباد، مهریز، خاتم، مروست و ابرکوه به‌طور دقیق ارزیابی و پروژه‌های مشارکتی میراث‌فرهنگی با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌صورت تفکیک‌ شده مورد بررسی قرار گرفت.

از مهم‌ترین مصوبات این جلسه می‌توان به تصمیم‌گیری در خصوص تخصیص اعتبارات متوازن در سال جاری برای حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اشاره کرد.

همچنین مقرر شد گزارش جامع وضعیت اعتبارات استانی و ملی تخصیص‌یافته به این ۶ شهرستان در اختیار نماینده مجلس قرار گیرد.پیگیری مصوبات سفر سال گذشته معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به این مناطق از دیگر مباحث مطرح‌ شده بود که مقرر شد با همکاری مشترک مدیرکل میراث‌فرهنگی استان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گیرد.

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