۲۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۸

نخستین کمیته گردشگری سلامت یزد با محوریت اکو برگزار شد

نخستین کمیته گردشگری سلامت یزد با محوریت اکو برگزار شد

نخستین کمیته گردشگری سلامت استان یزد با هدف بررسی ظرفیت‌ها و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای میزبانی رویداد گردشگری سلامت سازمان همکاری اقتصادی (اکو) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کمیته گردشگری سلامت، روز چهارشنبه، ۲۴ تیرماه، با محوریت بررسی ظرفیت‌های استان یزد و برنامه‌ریزی برای انتخاب آن به‌عنوان میزبان رویداد گردشگری سلامت سازمان همکاری اقتصادی (اکو) تشکیل شد.

این نشست با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد، مسئولان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، نماینده دانشگاه علوم پزشکی یزد و جمعی از مسئولان مربوطه برگزار شد.

در این جلسه، حاضران ضمن بررسی ظرفیت‌های استان یزد در حوزه گردشگری سلامت، بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش سلامت و حوزه گردشگری برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و ارائه برنامه‌های منسجم به‌منظور میزبانی شایسته این رویداد بین‌المللی تأکید کردند.

همچنین راهکارهای توسعه گردشگری سلامت، تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و معرفی توانمندی‌های استان یزد در این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042501808
ناتیا موسوی
دبیر مرضیه امیری

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