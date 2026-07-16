نخستین کمیته گردشگری سلامت یزد با محوریت اکو برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کمیته گردشگری سلامت، روز چهارشنبه، ۲۴ تیرماه، با محوریت بررسی ظرفیت‌های استان یزد و برنامه‌ریزی برای انتخاب آن به‌عنوان میزبان رویداد گردشگری سلامت سازمان همکاری اقتصادی (اکو) تشکیل شد.

این نشست با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد، مسئولان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، نماینده دانشگاه علوم پزشکی یزد و جمعی از مسئولان مربوطه برگزار شد.

در این جلسه، حاضران ضمن بررسی ظرفیت‌های استان یزد در حوزه گردشگری سلامت، بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش سلامت و حوزه گردشگری برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و ارائه برنامه‌های منسجم به‌منظور میزبانی شایسته این رویداد بین‌المللی تأکید کردند.

همچنین راهکارهای توسعه گردشگری سلامت، تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و معرفی توانمندی‌های استان یزد در این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

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