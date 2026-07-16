به گزارش خبرنگار میراثآریا، محسن معصومعلیزاده پنجشنبه ۲۵ تیرماه جاری گفت: رویداد فرهنگی ایستاده در غبار همزمان با رونمایی از لوح ثبت میراثفرهنگی ناملموس فرهنگ تجمع و مشارکتهای خودجوش مردمی در دفاع از میهن در همدان برگزار میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان اظهار کرد: نمایشگاه عکس ایستاده در غبار با هدف بازخوانی بخشی از آسیبها و تهدیدهای ناشی از تجاوزات آمریکایی- صهیونی علیه تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران و همچنین تبیین اهمیت صیانت از میراثفرهنگی کشور، شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ در استانداری همدان افتتاح خواهد شد.
او افزود: این نمایشگاه مجموعهای از تصاویر و روایتهای مستند را در معرض دید عموم قرار میدهد که هر یک بخشی از واقعیتهای مرتبط با آثار و پیامدهای تجاوز دشمنان به میراث تاریخی و فرهنگی ایران را بازگو میکند.
معصومعلیزاده ادامه داد: نمایشگاه فوق زمینهای برای آشنایی بیشتر نسل جوان با اهمیت حفظ هویت تاریخی و فرهنگی کشور را فراهم میآورد.
او با اشاره به برنامههای جنبی این رویداد فرهنگی گفت: همزمان با آیین افتتاح نمایشگاه از لوح ثبت میراثفرهنگی ناملموس فرهنگ تجمع و مشارکتهای خودجوش مردمی در دفاع از میهن نیز رونمایی خواهد شد، میراثی ارزشمند که نمادی از همبستگی، وفاق ملی و حضور مسئولانه مردم در پاسداری از ایران به شمار میرود.
معصومعلیزاده خاطرنشان کرد: نمایشگاه ایستاده در غبار در روزهای ۲۷ و ۲۸ تیر در استانداری همدان پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود و از ۲۹ تیر تا دوم مرداد نیز در مجموعه فرهنگی و تاریخی آرامگاه بوعلیسینا برای بازدید عموم دایر میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان در پایان تأکید کرد: میراثفرهنگی تنها مجموعهای از بناها و آثار تاریخی نیست، بلکه بخشی از هویت، حافظه جمعی و سرمایه فرهنگی ملت ایران را تشکیل میدهد و برگزاری چنین رویدادهایی میتواند نقش مؤثری در ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ضرورت حفاظت از این میراث ارزشمند و انتقال آن به نسلهای آینده ایفا کند.
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