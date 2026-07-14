به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن معصوم‌علیزاده امروز سه‌شنبه 23 تیرماه 1405، در نشست مشترک فعالان اقتصادی همدان با رایزن اقتصادی سفارت تایلند در ایران، با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر همدان در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری، اظهار کرد: توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای آسیایی به ‌ویژه تایلند می‌تواند زمینه‌ساز افزایش صادرات محصولات شاخص استان از جمله مبل و منبت و همچنین تقویت تعاملات گردشگری و سرمایه‌گذاری باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان ضمن معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان، افزود: همدان با برخورداری از پیشینه تاریخی، آثار ثبت جهانی، جاذبه‌های طبیعی، زیرساخت‌های در حال توسعه و متنوع گردشگری از ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران خارجی و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری برخوردار است.

او با معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری استان، عنوان کرد: بسته‌های متنوع سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف آماده ارائه به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان از حضور سرمایه‌گذاران و مشارکت آن‌ها در اجرای این پروژه‌ها استقبال می‌کند.

معصوم‌علیزاده با دعوت از سرمایه‌گذاران تایلندی برای حضور در همدان، تصریح کرد: این استان آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و حمایت از سرمایه‌گذاران، زمینه اجرای طرح‌های مشترک و توسعه همکاری‌های اقتصادی و گردشگری میان ایران و تایلند را فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان بر توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه مبل و منبت و تأمین مواد اولیه این هنر- صنعت تاکید کرد و گفت: همدان به ‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید مبل و منبت کشور، ظرفیت بالایی برای حضور در بازارهای بین‌المللی دارد و توسعه صادرات این محصولات مستلزم گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای هدف از جمله تایلند است.

این نشست با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک، افزایش مبادلات تجاری و معرفی ظرفیت‌های صادراتی استان همدان به بازار تایلند با حضور مدیران بخش‌های خصوصی و دولتی برگزار شد. در این برنامه، ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی استان در حوزه‌های مختلف معرفی شد و زمینه‌های همکاری میان فعالان اقتصادی دو طرف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اعضای هیأت تجاری تایلند ضمن آشنایی با توانمندی‌های اقتصادی استان همدان درباره راهکارهای گسترش روابط تجاری و ایجاد ارتباط مستقیم میان تجار و تولیدکنندگان دو کشور گفت‌وگو کردند.

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