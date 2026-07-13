۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۵

هگمتانه برند گردشگری و باستان‌شناسی همدان است

هگمتانه برند گردشگری و باستان‌شناسی همدان است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با تاکید بر اینکه هگمتانه برند گردشگری و باستان‌شناسی همدان است، بر توسعه علمی، حفاظتی و گردشگری این محوطه جهانی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن معصوم‌علیزاده دوشنبه ۲۲ تیر در نخستین جلسه شورای راهبردی پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه در سال‌جاری، ضمن تبیین اهمیت جایگاه محوطه‌ تاریخی هگمتانه به عنوان برند گردشگری و باستان‌شناسی همدان، به مسئولیت و جایگاه خطیر پایگاه و شورای راهبردی در شناساندن جنبه‌های مختلف تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محوطه به آحاد مردم و حتی متخصصان اشاره کرد. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: انتظار می‌رود اعضای شورا در این دوره از فعالیت شورای راهبردی با بهره‌گیری از نظرات و دیدگاه‌های افراد متخصص و دانشگاهی و نیز استفاده از ظرفیت‌های تبلیغاتی و روشنگرانه‌ رسانه‌ها و فناوری‌های جدید، معرفی بهتر و کامل‌تر هگمتانه به جامعه را در دستور کار قرار دهند.

او ادامه داد: همچنین اعضا با ایجاد کمیته‌های تخصصی معماری، شهرسازی، باستان‌شناسی و گردشگری و نیز استفاده از توانمندی‌های موجود در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و برگزاری همایش‌های بین‌المللی و انجام نشست‌های علمی و فرهنگی در پایگاه هگمتانه ارتباط بین پایگاه و تمامی اقشار جامعه و اصناف مختلف را تقویت کرده و زمینه‌ حضور و فعالیت علاقه‌مندان به اعتلای میراث‌فرهنگی را در این محوطه تاریخی بیش از پیش مهیا کنند.

در ادامه رضا نظری ‌ارشد مدیر پایگاه و دبیر شورای راهبردی هگمتانه ضمن ارائه گزارشی از مهم‌ترین فعالیت‌ها و اقدامات صورت‌گرفته در پایگاه طی شش ماه گذشته، اهداف پیش رو و برنامه‌های در دستور کار و در حال اجرای پایگاه را برای دیگر اعضا تشریح کرد.

به گفته‌ او، علی‌رغم ایجاد شرایط خاص در کشور طی شش ماه گذشته، برنامه‌ها و پروژه‌های علمی، مطالعاتی، عمرانی و حفاظتی پایگاه با هماهنگی کامل با دفتر امور پایگاه‌های میراث‌ملی و جهانی وزارتخانه و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان پیش رفته است.‌

نظری ارشد در پایان مهم‌ترین برنامه‌ها و پروژه‌های مطالعاتی، عمرانی، حفاظتی و مرمتی پیش‌روی پایگاه را برای اعضای شورا تبیین کرد و سپس اعضای شورای راهبردی به ارائه نقطه‌ نظرات و پیشنهادات خود در خصوص چگونگی پیشبرد اهداف پایگاه پرداختند.  

قابل ذکر است؛ این جلسه با ابلاغ و تایید احکام اعضای جدید شورا از سوی علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور برگزار شد و تعدادی از اساتید و اعضای هیئت علمی برجسته‌ دانشگاه‌های استان و عضو شورای راهبردی حضور داشتند. 

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کد خبر 1405042201532
آزاده صفی
دبیر مرضیه امیری

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