به گزارش خبرنگار میراثآریا، حمید ملانوری شمسی یکشنبه ۲۱ تیر در دیدار با معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی کشور، مهارتآموزیِ توأم با دانش دانشگاهی را کلید تحول اقتصادی استان دانست و تأکید کرد: دانشگاه علمی کاربردی با تربیت نیروی انسانی ماهر، ظرفیتهای کمنظیر گردشگری همدان را به اشتغال پایدار و ارزشآفرینیِ مستمر تبدیل خواهد کرد.
استاندار همدان با اشاره به ظرفیتهای بینظیر استان در حوزههای مختلف، بر نقش کلیدی این دانشگاه در توانمندسازیِ مهارتیِ فارغالتحصیلان برای ورود به بازار کار تأکید کرد.
او با بیان اینکه دانشگاه علمی کاربردی بستری ایدهآل برای پیوند علم و عمل فراهم کرده است، گفت: این دانشگاه میتواند با آموزشهای مهارتمحور، فارغالتحصیلانی را پرورش دهد که خودشان موتور ایجاد اشتغال و توسعه در استان باشند؛ افرادی که با تکیه بر دانش و مهارت، نه تنها برای خودشان شغل آفرینی میکنند، بلکه زمینهساز رشد اقتصادی منطقه نیز میشوند.
ملانوریشمسی گردشگری را یکی از مهمترین محورهای توسعه استان برشمرد و افزود: همدان با برخورداری از هزار و ۹۰۰ جاذبه طبیعی و تاریخی، ۸۵ رشته صنایعدستی، غارهای آبی کمنظیر در جهان و آثار ثبتشده در سطح جهانی، ظرفیتی عظیم برای رونق اقتصادی دارد. آنچه این ظرفیت را به اشتغال پایدار و ثروتآفرینیِ واقعی تبدیل میکند، نیروی انسانیِ ماهر و متخصصی است که دانشگاه علمی کاربردی میتواند تربیت کند.
ملانوریشمسی با تأکید بر رویکرد توسعهمحور مدیریت استان، خاطرنشان کرد: گردشگری پویا و مدرن، علاوه بر اشتغالزایی گسترده، کمترین فشار را بر منابع طبیعی و زیستمحیطی وارد میکند و با رویکرد مهارتآموزی نوین میتوانیم از این مزیت رقابتی، برای بهبود معیشت جوانان و شکوفایی همهجانبه استان بهره ببریم.
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