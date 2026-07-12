همدان مرکز مرمت فرش دستباف در کشور/ فعالیت ۳۰۰ رفوگر در استان

علی سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، اظهار کرد: همدان به عنوان مرکز رفوگری فرش دستبافت شناخته می‌شود و تعداد زیادی از فرش‌هایی که در خارج یا داخل کشور نیاز به مرمت داشته باشند توسط استادکاران همدانی مرمت می‌شوند که امتیاز بزرگی برای استان محسوب می‌شود.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صمت استان همدان ادامه داد: خرداد سال‌جاری دوره ملی تخصصی و علمی ارتقای مهارت رفوگران و مرمت‌کاران فرش دستبافت کشور در همدان برگزار شد که دستاوردهای خوبی برای فعالان این حوزه به همراه داشت.

او هدف از برگزاری این دوره را تقویت زنجیره ارزش فرش دستباف عنوان کرد و گفت: انتقال تجربیات اساتید به جوانان و فعالان این حوزه و پیشگیری از آسیب به فرش‌های ارزشمند و قدیمی از دیگر اهداف این دوره تخصصی بود.

سلیمانی با تاکید بر اینکه حفظ و صیانت از فرش‌های دستباف اصیل و ارزشمند امری ضروری است، افزود: تلفیق هنر سنتی رفوگری با تکنیک‌های نوین و علمی می‌تواند جایگاه استان همدان را به عنوان یکی از قطب‌های مهم مرمت، بازسازی و نگهداری فرش‌های دستباف قدیمی بیش از پیش تقویت کند.

او با اشاره به اینکه همدان دارای تعداد انگشت شماری اساتید برجسته رنگرزی نخ فرش دستباف است، اظهار کرد: متاسفانه رنگرزی نخ به سمت صنعتی شدن رفته و رنگ‌های طبیعی با استفاده از گیاهان در حوزه رنگرزی فرش دستبافت کمرنگ شده و حتی در حال فراموشی است.

سلیمانی با اشاره به پیگیری برگزاری دوره تخصصی رنگرزی سنتی در استان، بیان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی و انتقال تجارت اساتید به علاقه‌مندان برای حفظ و نگهداری این هنر اصیل و ارزشمند ضروری است.

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