به گزارش خبرنگار میراثآریا، ابراهیم جلیلی چهارشنبه ۱۷ تیر ادامه داد: این بازدید با هدف ارزیابی نحوه خدماترسانی، بررسی وضعیت امکانات، رعایت ضوابط و ایجاد آمادگی لازم برای پذیرش زائران صورت گرفت و موارد مورد نیاز به مسئول تاسیسات ابلاغ شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ملایر با تأکید بر استمرار بازدیدها، افزود: روند پایش و نظارت بر واحدهای خدمات رفاهی بین راهی شهرستان تا پایان ایام مراسم ادامه خواهد داشت تا خدمات با کیفیت مناسب و در چارچوب ضوابط به زائران ارائه شود.
او خاطرنشان کرد: همکاری دستگاههای عضو ستاد خدمات سفر و نظارت مستمر بر تاسیسات خدمات رفاهی، نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی زائران و ارائه خدمات شایسته در این ایام خواهد داشت.
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