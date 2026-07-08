۱۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۴

نظارت بر مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی ملایر هم‌زمان با ایام تشییع رهبر شهید

نظارت بر مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی ملایر هم‌زمان با ایام تشییع رهبر شهید

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ملایر گفت: در ادامه برنامه‌های نظارتی این اداره و به منظور اطمینان از آمادگی مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی برای میزبانی از زائران، بازدید مشترکی با حضور کارشناسان میراث‌فرهنگی شهرستان و بهداشت و ستاد اقامه نماز از مجتمع خدمات رفاهی ارگ، گرجائی، موکب شهر زنگنه و روستای پری انجام شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم جلیلی چهارشنبه ۱۷ تیر ادامه داد: این بازدید با هدف ارزیابی نحوه خدمات‌رسانی، بررسی وضعیت امکانات، رعایت ضوابط و ایجاد آمادگی لازم برای پذیرش زائران صورت گرفت و موارد مورد نیاز به مسئول تاسیسات ابلاغ شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ملایر با تأکید بر استمرار بازدیدها، افزود: روند پایش و نظارت بر واحدهای خدمات رفاهی بین راهی شهرستان تا پایان ایام مراسم ادامه خواهد داشت تا خدمات با کیفیت مناسب و در چارچوب ضوابط به زائران ارائه شود.

او خاطرنشان کرد: همکاری دستگاه‌های عضو ستاد خدمات سفر و نظارت مستمر بر تاسیسات خدمات رفاهی، نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی زائران و ارائه خدمات شایسته در این ایام خواهد داشت.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041701163
آزاده صفی
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha