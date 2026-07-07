به گزارش خبرنگار میراثآریا مجید جهانگیریان سهشنبه ۱۶ تیرماه جاری گفت: همزمان با افزایش تردد زائران و عزاداران رهبر شهید وضعیت خدمات رفاهی، بهداشتی و امکانات مورد نیاز مسافران در محورهای مواصلاتی استان بهصورت مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته است.
رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان همدان با اشاره به اجرای بازدیدهای روزانه کارشناسان نظارتی ادارهکل میراثفرهنگی استان و اداره شهرستان همدان از مجتمعهای گردشگری و خدماتی بینراهی، اظهار کرد: طی چند روز گذشته از تمامی نمازخانهها، سرویسهای بهداشتی و واحدهای ارائهدهنده خدمات رفاهی به زائران و عزاداران رهبر شهید ایران بازدید به عمل آمده است.
او افزود: از جمله این مجتمعها میتوان به مجتمعهای بینراهی کهکشان، قبادی، سفینه غرب، سفرهخانه سنتی عمارت گلستان شهر مریانج، مجتمع عصر طلایی هگمتانه، ماهان، فدک ۱، فدک ۲ و ایرانزمین اشاره کرد.
جهانگیریان تصریح کرد: این بازدیدها با هدف ارزیابی کیفیت خدمات، بررسی وضعیت بهداشت عمومی، آمادگی نمازخانهها، نظارت بر نحوه ارائه خدمات به مسافران و رسیدگی به مسائل و نواقص احتمالی در مجتمعهای گردشگری و خدماتی واقع در محورهای مواصلاتی اسدآباد و آزادراه همدان-ساوه انجام شده است.
او با تأکید بر اهمیت ارائه خدمات مطلوب به مسافران و زائران در این ایام، گفت: مجتمعهای خدماتی و رفاهی بینراهی بهعنوان یکی از مهمترین مراکز ارائه خدمات سفر، نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی مسافران و ارتقای کیفیت سفر ایفا میکنند و از اینرو نظارت مستمر بر عملکرد این واحدها در دستور کار قرار دارد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان همدان خاطرنشان کرد: در جریان این بازدیدها ضمن بررسی وضعیت زیرساختهای خدماتی، موارد مربوط به نظافت، ایمنی، امکانات رفاهی، دسترسی مناسب مسافران و کیفیت خدمات ارائهشده مورد ارزیابی قرار گرفته و تذکرات و توصیههای لازم به بهرهبرداران برای رفع نواقص احتمالی ارائه شده است
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