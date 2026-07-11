گردشگری سلامت، فرصت طلایی همدان برای توسعه و درآمدزایی

به گزارش خبرنگار میراثآریا، غلامرضا کلوندی شنبه ۲۰ تیر در نشست با اعضای کارگروه اندیشکده حکمرانی استان همدان با تأکید بر ضرورت سیاستگذاری مؤثر در حوزه گردشگری سلامت، بیان کرد: سیاستگذاری زمانی اثربخش خواهد بود که از مرحله تدوین فراتر رفته و به اجرا و تحقق نتایج ملموس در جامعه منجر شود.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: در دانشگاه علوم پزشکی همدان و در راستای سلامت مردم اهداف زیادی داریم یکی اهداف ما این است که سیاستهای حوزه گردشگری سلامت را به مرحله اجرا برسانیم و با استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه خلق خدمات نوآورانه و درآمدهای پایدار برای دانشگاه را فراهم کنیم.
او با اشاره به ظرفیتهای استان همدان افزود: همدان از توانمندیهای ارزشمندی برای تبدیلشدن به یکی از قطبهای گردشگری سلامت کشور برخوردار است و باید با برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب، از این ظرفیتها برای جذب بیماران و گردشگران سلامت بهرهبرداری کرد.
کلوندی با بیان اینکه رویکرد نظام سلامت باید از درمانمحوری به سلامتمحوری تغییر یابد، تصریح کرد: سلامت مردم تنها به خدمات درمانی محدود نمیشود و عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی نقش تعیینکنندهای در سلامت افراد دارند بنابراین سیاستگذاریها نیز باید بر همین مبنا طراحی شوند.
او با اشاره به نقش دانشگاههای نسل پنجم خاطرنشان کرد: دانشگاه تمدنساز علاوه بر آموزش و پژوهش، باید در ارتقای سلامت جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی جامعه نقشآفرین باشد و در حل مسائل اساسی استان و کشور مشارکت کند.
کلوندی همچنین بر ضرورت اجرای آمایش سرزمین تأکید کرد و گفت: استعدادها، منابع و ظرفیتهای کشور بهصورت پراکنده توزیع شدهاند و تا زمانی که این ظرفیتها به شکل هدفمند ساماندهی نشوند، دستیابی به توسعه مطلوب امکانپذیر نخواهد بود.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان شفافیت در حکمرانی را از الزامات پیشرفت دانست و افزود: کشور از نظر قوانین و اسناد بالادستی با کمبود مواجه نیست، بلکه چالش اصلی در اجرای صحیح قوانین است. باید از ظرفیتهای قانونی موجود بهدرستی استفاده کنیم و سیاستها را به نتایج ملموس برای مردم تبدیل کنیم.
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