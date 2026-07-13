۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۳

فصل بیست‌وپنجم کاوش‌های باستان‌شناسی در هگمتانه پایان یافت

فصل بیست‌وپنجم کاوش‌های باستان‌شناسی در هگمتانه پایان یافت

مدیر پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه از پایان فصل بیست‌وپنجم کاوش‌ و مطالعات باستان‌شناختی در این محوطه جهانی خبر داد.

رضا نظری ارشد امروز دوشنبه ۲۲ تیر در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به اینکه این فصل از کاوش از نیمه خرداد آغاز شده بود، افزود: نتایج کاوش‌های فصل بیست‌وپنجم می‌تواند به شناخت بهتر ساختار فضای هگمتانه باستانی منجر شده و نحوه استقرار معماری‌های تاریخی و بازسازی سیمای کهن این محوطه ارزشمند را روشن کند.

مدیر پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه خاطرنشان کرد: این کاوش‌ها در راستای تفاهم‌نامه منعقد شده میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور و در ادامه پژوهش‌های باستان‌شناسی فصل بیست‌وچهارم که در آذر و دی‌ماه سال ۱۴۰۴ انجام شد، اتفاق افتاد.

او درباره اهداف این فصل از کاوش اظهار کرد: مهم‌ترین هدف کاوش‌های فصل بیست‌وپنجم، خواناسازی برج‌وباروهای بخش جنوب و جنوب ‌شرقی محوطه تاریخی هگمتانه بود.

نظری ارشد با اشاره به اینکه انتظار می‌رود در این فصل از کاوش، یافته‌های جدیدی از تاریخ و ساختار این شهر باستانی به دست آید، اضافه کرد: پیش از آغاز عملیات کاوش، مطالعات میان ‌رشته‌ای ژئومغناطیس و ژئورادار به‌ منظور آگاهی از چگونگی ساختار آثار و سازه‌های معماری احتمالی در محدوده‌های مورد کاوش انجام شده است.

به گفته مدیر پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه پس از ثبت جهانی این محوطه ارزشمند، اهمیت حفاظت، پژوهش و معرفی علمی آن دوچندان شده است و تداوم کاوش‌های اصولی و مستند، علاوه بر فراهم کردن زمینه حفاظت بهتر از آثار مدفون، به توسعه گردشگری فرهنگی، تولید محتوای علمی و افزایش جذابیت این مجموعه برای پژوهشگران و گردشگران داخلی و خارجی کمک می‌کند. 

نظری ارشد افزود: در واقع، استمرار کاوش‌های باستان‌شناسی هگمتانه، سرمایه‌گذاری برای حفظ هویت تاریخی ایران و بهره‌برداری پایدار از یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری کشور است و هر فصل کاوش می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره معماری، نظام شهرسازی، شیوه‌های زندگی، اقتصاد و مناسبات اجتماعی دوره‌های مختلف تاریخی در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

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کد خبر 1405042201485
آزاده صفی
دبیر مهدی ارجمند

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