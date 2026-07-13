رضا نظری ارشد امروز دوشنبه ۲۲ تیر در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، با اشاره به اینکه این فصل از کاوش از نیمه خرداد آغاز شده بود، افزود: نتایج کاوشهای فصل بیستوپنجم میتواند به شناخت بهتر ساختار فضای هگمتانه باستانی منجر شده و نحوه استقرار معماریهای تاریخی و بازسازی سیمای کهن این محوطه ارزشمند را روشن کند.
مدیر پایگاه میراثجهانی هگمتانه خاطرنشان کرد: این کاوشها در راستای تفاهمنامه منعقد شده میان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان و پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری کشور و در ادامه پژوهشهای باستانشناسی فصل بیستوچهارم که در آذر و دیماه سال ۱۴۰۴ انجام شد، اتفاق افتاد.
او درباره اهداف این فصل از کاوش اظهار کرد: مهمترین هدف کاوشهای فصل بیستوپنجم، خواناسازی برجوباروهای بخش جنوب و جنوب شرقی محوطه تاریخی هگمتانه بود.
نظری ارشد با اشاره به اینکه انتظار میرود در این فصل از کاوش، یافتههای جدیدی از تاریخ و ساختار این شهر باستانی به دست آید، اضافه کرد: پیش از آغاز عملیات کاوش، مطالعات میان رشتهای ژئومغناطیس و ژئورادار به منظور آگاهی از چگونگی ساختار آثار و سازههای معماری احتمالی در محدودههای مورد کاوش انجام شده است.
به گفته مدیر پایگاه میراثجهانی هگمتانه پس از ثبت جهانی این محوطه ارزشمند، اهمیت حفاظت، پژوهش و معرفی علمی آن دوچندان شده است و تداوم کاوشهای اصولی و مستند، علاوه بر فراهم کردن زمینه حفاظت بهتر از آثار مدفون، به توسعه گردشگری فرهنگی، تولید محتوای علمی و افزایش جذابیت این مجموعه برای پژوهشگران و گردشگران داخلی و خارجی کمک میکند.
نظری ارشد افزود: در واقع، استمرار کاوشهای باستانشناسی هگمتانه، سرمایهگذاری برای حفظ هویت تاریخی ایران و بهرهبرداری پایدار از یکی از مهمترین ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری کشور است و هر فصل کاوش میتواند اطلاعات ارزشمندی درباره معماری، نظام شهرسازی، شیوههای زندگی، اقتصاد و مناسبات اجتماعی دورههای مختلف تاریخی در اختیار پژوهشگران قرار دهد.
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