به گزارش خبرنگار میراثآریا، در نشست کمیسیون صنایعدستی و فرش اتاق بازرگانی همدان که چهارشنبه ۲۴ تیر برگزار شد، ضرورت شکلگیری جریان مشترک میان اتحادیهها، انجمنها، تعاونیها و فعالان بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفت؛ موضوعی که تجربه موفق مبل و منبت ملایر نیز اهمیت آن را نشان میدهد.
رئیس کمیسیون صنایعدستی و فرش اتاق بازرگانی همدان در این جلسه با اشاره به رکود حاکم بر بسیاری از بخشهای تولیدی گفت: شرایط فعلی بازار اجازه نمیدهد فعالان اقتصادی منتظر بهبود خودبهخودی وضعیت باشند. تولیدکنندگان صنایعدستی باید با استفاده از تجربیات یکدیگر و حرکت جمعی برای حفظ و توسعه بازار برنامهریزی کنند.
ناصر قنبری با بیان اینکه تجربه صنعت مبل و منبت ملایر نمونهای از تأثیر کار جمعی است، افزود: فعالان این حوزه بدون انتظار صرف از دستگاهها، حرکت مشترکی را آغاز کردند و نتیجه این همافزایی امروز در توسعه واحدهای تولیدی و فروشگاهی و تقویت جایگاه مبل و منبت ملایر قابل مشاهده است.
رئیس کمیسیون صنایعدستی و فرش اتاق بازرگانی همدان از برنامهریزی چندماهه برای برگزاری جشنواره مبل و منبت ملایر در شهریور سال جاری خبر داد و اظهار کرد: تولید محتوای تبلیغاتی، ساخت تیزر و هماهنگیهای اجرایی در حال انجام است و تلاش میشود جشنواره امسال دستاورد بیشتری برای تولیدکنندگان داشته باشد.
او همچنین از مذاکره با چند بانک برای ارائه تسهیلات خرید مبلمان خبر داد و گفت: هدف این است که تسهیلاتی برای خریداران در ایام جشنواره و پس از آن فراهم شود تا ضمن تقویت قدرت خرید، بازار تولیدکنندگان نیز رونق گیرد.
قنبری افزود: در برنامههای تبلیغاتی امسال، معرفی فرش نیز در کنار مبل مورد توجه قرار گرفته و انتظار میرود فعالان این حوزه از فرصت جشنواره برای معرفی تولیدات استان استفاده کنند.
در ادامه، نایبرئیس اول کمیسیون صنایعدستی و فرش اتاق بازرگانی همدان، انسجام تشکلهای صنعت مبل و منبت را عامل مهم موفقیت این حوزه دانست و گفت: ممکن است در طول سال اختلافنظرهایی وجود داشته باشد، اما هنگام اجرای برنامههای بزرگ، اتحادیه، اتاق اصناف، تولیدکنندگان و بخش خصوصی در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
مهدی محمودی تأکید کرد: این الگو باید در حوزه فرش و دیگر صنایعدستی نیز شکل گیرد و اتحادیهها و انجمنهای تخصصی به جای حرکت جداگانه، با فعالیت تیمی قدرت تبلیغات، مطالبهگری و توسعه بازار را افزایش دهند.
او با اشاره به تبلیغات گسترده جشنواره ملی مبل و منبت ملایر تصریح کرد: فرش، سفال، مرواربافی، چرم و سایر رشتههای صنایعدستی نیز میتوانند در کنار مبلمان از این فرصت برای معرفی و فروش محصولات خود بهرهمند شوند.
محمودی وجود حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ واحد فروش مبلمان در ملایر را یک شبکه گسترده عرضه دانست و پیشنهاد کرد تولیدکنندگان صنایعدستی برای حضور در این بازار برنامهریزی کنند.
او با اشاره به ظرفیت سفال لالجین گفت: فعالان سفال میتوانند با ایجاد نمایندگی در بازار مبل ملایر یا شهرک تخصصی مبلمان، محصولات خود را به گروه تازهای از مشتریان عرضه کنند. همچنین امکان همکاری با فروشندگان مبلمان برای استفاده از محصولات سفالی بهعنوان هدیه فروش وجود دارد.
نایبرئیس دوم کمیسیون صنایعدستی و فرش اتاق بازرگانی همدان نیز از بازگشت مرکز فرش عینالقضات به استان بهعنوان یکی از مهمترین اقدامات یک دهه اخیر حوزه فرش یاد کرد.
محمدجواد حبیبیان گفت: این مجموعه با ارزش اعلامی ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در مسیر فروش و مزایده قرار داشت، اما با پیگیری فعالان حوزه فرش و همراهی اتاق بازرگانی، نمایندگان استان و استاندار همدان به استان بازگشت.
او افزود: برنامه این است که مرکز عینالقضات به پایلوت تخصصی فرش استان تبدیل و ظرفیتهای آموزشی و نمایشگاهی آن برای ارتقای نقشهخوانی، کیفیت بافت و بهینهسازی فرایند تولید مورد استفاده قرار گیرد.
حبیبیان همچنین از برنامه ایجاد کارگاه پایلوت قالیبافی در این مرکز خبر داد و اظهار کرد: قرار است دار قالی در مجموعه عینالقضات برپا شود تا بانوان علاقهمند ضمن آموزش، در بافت فرشهایی برای اهدا به حرمهای مطهر و اماکن متبرکه مشارکت کنند.
او به اقدامات انجامشده در زمینه بهسازی پشم و استفاده از رنگهای جدید و گیاهی نیز اشاره کرد و گفت: بهرهگیری از دانش متخصصان برای ارتقای مواد اولیه و کیفیت تولید در دستور کار قرار گرفته است.
حبیبیان مهمترین نیاز امروز صنعت فرش را هماهنگی میان اتحادیهها، انجمنها و تعاونیها دانست و تأکید کرد: تجربه احیای مرکز عینالقضات نشان داد پیگیری مشترک و مطالبهگری منسجم میتواند نتایج بزرگی برای استان داشته باشد.
اعضای کمیسیون در این نشست بر ضرورت اتصال ظرفیتهای پراکنده صنایعدستی استان در قالب شبکهای منسجم تأکید کردند؛ شبکهای که جشنوارههای تخصصی، مراکز نمایشگاهی و بازارهای موجود را به ابزاری برای توسعه فروش تبدیل کند.
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