به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تفاهم‌نامه همکاری راهبردی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان و شهرداری همدان با هدف توسعه همکاری‌های راهبردی و ایجاد هم‌افزایی میان ظرفیت‌های دو دستگاه در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی منعقد شده و زمینه اجرای برنامه‌های مشترک برای حفاظت از میراث ارزشمند همدان، ارتقای زیرساخت‌های گردشگری، بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های ثبت جهانی هگمتانه و حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی را فراهم می‌کند.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، طرفین در محورهایی از جمله حفاظت، مرمت و احیای آثار، بناها و محوطه‌های تاریخی، صیانت و ساماندهی بافت تاریخی شهر همدان، ارتقای کیفیت محیط شهری پیرامون آثار تاریخی، توسعه گردشگری فرهنگی، تاریخی، شهری و رویدادمحور، ایجاد و توسعه مسیرهای گردشگری، برگزاری رویدادها، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی و حمایت از تولید، عرضه، بازاریابی و صادرات محصولات صنایع‌دستی همکاری خواهند داشت.

همچنین تشکیل کمیته راهبری مشترک با هدف تدوین برنامه‌های عملیاتی، تعیین اولویت‌های اجرایی، نظارت بر حسن اجرای تفاهم‌نامه، پیگیری تأمین منابع مالی و ارزیابی عملکرد پروژه‌های مشترک، از دیگر مفاد این سند همکاری است.

این تفاهم‌نامه با امضای محسن معصوم‌علیزاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان و سید مسعود حسینی، شهردار همدان منعقد شد و انتظار می‌رود با اجرای آن، گام‌های مؤثری در حفاظت از میراث‌فرهنگی، ارتقای جایگاه ملی و بین‌المللی همدان، توسعه گردشگری پایدار و تقویت اقتصاد مبتنی بر فرهنگ و گردشگری در این شهر تاریخی برداشته شود.

امضای این تفاهم‌نامه روز دوشنبه ۲۲ تیرماه، در مجموعه تاریخی سعدآباد و در ادامه جلسه استاندار همدان با وزیر میراث‌فرهنگی و معاونان او و در راستای تقویت تعاملات بین‌بخشی برای تحقق اهداف توسعه‌ای استان همدان انجام شد.

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