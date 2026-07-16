میراثآریا: در میان آثار جهانی ایران، برخی بناها روایتگر نقطهای سرنوشتساز در تاریخ، فرهنگ و هویت یک ملتاند. مجموعه آرامگاه شیخصفیالدین اردبیلی از همین دست آثار است؛ مجموعهای که عرفان، هنر، معماری، سیاست، هویت و دولتسازی را در بستری واحد به نمایش گذاشته و از این منظر جایگاهی ممتاز در میراث تمدنی ایران دارد.
این مجموعه تاریخی در شهر اردبیل، آرامگاه شیخ صفیالدین اردبیلی، عارف بزرگ قرن هشتم هجری و نیای معنوی سلسله صفوی را در خود جای داده است. بنای اولیه مجموعه در سال ۷۳۵ هجری قمری به دستور فرزند وی، صدرالدین موسی، بر فراز محل خانقاه و اقامتگاه شیخ احداث شد و طی دو قرن بعد، بهویژه در دوران صفوی، به یکی از باشکوهترین مجموعههای مذهبی، فرهنگی و هنری ایران تبدیل شد.
آرامگاه شیخ صفی، نماد پیوند میان سنت عرفانی ایران با شکلگیری دولت ملی صفوی است؛ دولتی که نقش تعیینکنندهای در تثبیت هویت تاریخی، فرهنگی و سیاسی ایران ایفا کرد. از همین منظر، این مجموعه فراتر از یک بقعه تاریخی، بخشی از حافظه تاریخی ملت ایران به شمار میرود.
یکی از برجستهترین ویژگیهای مجموعه، تنوع شگفتانگیز هنرهای ایرانی است که در کالبد بنا تجلی یافته است. کاشیکاریهای معرق، مقرنسهای پیچیده، گچبریهای نفیس، منبتکاریهای کمنظیر، تذهیب، طلاکاری، نقرهکاری، نقاشیهای دیواری، خوشنویسی استادان بزرگ عصر صفوی همچون میرعماد، میرقوامالدین و محمداسماعیل، تنها بخشی از گنجینه هنری این مجموعه را تشکیل میدهد؛ ویژگیای که آن را به موزهای زنده از هنرهای سنتی ایران تبدیل کرده است.
معماری مجموعه نیز نمونهای ممتاز از تکامل اندیشه فضاسازی ایرانی ـ اسلامی است. سازمان فضایی بنا با گذر از حیاطها، صحنها، رواقها، خانقاه، چلهخانه، دارالحفاظ، حرمخانه و فضای آرامگاه، مسیر سلوک عرفانی را به زبان معماری روایت میکند؛ رویکردی که کمتر در دیگر بناهای تاریخی جهان مشاهده میشود.
گنبد مشهور آرامگاه که با کاشیهای فیروزهای و نقوش هندسی مزین شده، در کنار تناسبات دقیق معماری، ترکیب رنگهای آبی، سبز، فیروزهای و طلایی، فضایی روحانی و چشمنواز خلق کرده است. کتیبههای قرآنی و اشعار فارسی که با خطوط فاخر ثلث و نستعلیق بر دیوارها و طاقها نقش بستهاند، جلوهای دیگر از پیوند هنر، ایمان و فرهنگ ایرانی را به نمایش میگذارند.
در ساخت این مجموعه از مصالح بومی همچون آجر، سنگ و گچ بهره گرفته شده و استادکاران ایرانی با تلفیق مهندسی، زیباییشناسی و هنرهای تزئینی، اثری آفریدهاند که پس از گذشت چندین قرن همچنان از شاهکارهای معماری جهان اسلام محسوب میشود.
کمیته میراثجهانی یونسکو نیز هنگام ثبت این اثر در سال ۲۰۱۰، بر ارزش برجسته جهانی آن بهعنوان نمونهای استثنایی از یک مجموعه خانقاهی و آرامگاهی تاکید کرد؛ مجموعهای که سیر تحول معماری، عرفان، هنر و سازمان اجتماعی ایران در فاصله سدههای هفتم تا هفدهم میلادی را بهخوبی بازتاب میدهد.
ثبت جهانی آرامگاه شیخصفیالدین اردبیلی شناسایی جهانی اندیشهای بود که در آن عرفان، هنر، فرهنگ و هویت ایرانی در قالب اثری ماندگار متجلی شده است. این مجموعه امروز نهتنها مقصدی برای گردشگران و پژوهشگران، بلکه یکی از مهمترین نمادهای دیپلماسی فرهنگی ایران در عرصه بینالمللی به شمار میرود.
در آستانه چهلوهشتمین اجلاس کمیته میراثجهانی یونسکو در بوسان، بازخوانی این اثر جهانی، یادآور جایگاه ایران بهعنوان یکی از کانونهای بزرگ تمدن بشری است؛ سرزمینی که میراثفرهنگی آن، سرمایهای راهبردی برای تقویت هویت ملی، توسعه گردشگری فرهنگی، گسترش تعاملات بینالمللی و انتقال ارزشهای تمدنی به نسلهای آینده محسوب میشود. مجموعه آرامگاه شیخصفیالدین اردبیلی، تجسم روشن این حقیقت است که میراث جهانی ایران، زبان مشترک گفتوگوی فرهنگها و پلی میان گذشته پرافتخار و آینده پایدار این سرزمین است.
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