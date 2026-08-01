رگبار باران در آذربایجان غربی و سواحل جنوبی خزر

به گزارش میراث آریا، طی سه روز آینده در برخی مناطق استان‌های ساحلی خزر و ارتفاعات رشته‌کوه البرز، شنبه ۱۰ و یکشنبه ۱۱ مردادماه علاوه بر این مناطق در ارتفاعات آذربایجان غربی و دوشنبه ۱۲ مردادماه در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز در برخی ساعات رگبار پراکنده باران و گاهی رعد و برق پیش بینی می‌شود.

سه شنبه ۱۳ مردادماه در در برخی مناطق مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده رخ می‌دهد.

چهارشنبه ۱۴ مردادماه برای غالب مناطق کشور آسمانی صاف پیش‌بینی می‌شود.

طی پنج روز آینده در نیمه شرقی و بخش‌هایی از مرکز و جنوب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی بینی می‌شود.

طی سه روز آینده دریای خزر و شرق دریای عمان مواج است.

امروز شنبه ۱۰ مردادماه آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۶ و کمینه دمای آن به ۲۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

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