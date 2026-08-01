۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۵

آخرین وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به مرزهای اربعینی/ ترافیک سنگین در محور منتهی به ایلام

آخرین وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به مرزهای اربعینی/ ترافیک سنگین در محور منتهی به ایلام

جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در برخی محورهای منتهی به تهران و محور حمیل- سرابله- ایلام خبر داد و گفت: سایر محورهای شمالی و اغلب مسیرهای منتهی به مرزهای اربعینی با تردد روان همراه هستند.

به گزارش میراث آریا، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: در آزادراه قزوین- کرج- تهران حد فاصل محمدشهر تا پل کلاک، محور شهریار- تهران در برخی مقاطع و همچنین آزادراه ساوه- تهران حد فاصل نسیم‌شهر تا فیروز بهرام ترافیک سنگین گزارش شده است. 

او افزود: در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران- شمال و همچنین آزادراه قزوین- رشت در مسیر رفت و برگشت، تردد روان جریان دارد و محورهای شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند. 

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به مرزهای اربعینی، گفت: در محور حمیل- سرابله- ایلام و محدوده تونل آزادی تردد سنگین است، اما در محورهای ایلام- مرز مهران، بستان- مرز چذابه، پیرانشهر- مرز تمرچین، خرمشهر- مرز شلمچه، قصرشیرین- مرز خسروی و مریوان- مرز باشماق تردد به صورت روان انجام می‌شود. 

سرهنگ محبی همچنین از انسداد یکی از محورهای شریانی کشور خبر داد و گفت: محور بندرعباس- لار در محدوده کلمت‌علی مسدود است و تردد خودروها از مسیر جایگزین کهورستان- منبع آب- بندرعباس انجام می‌شود. 

بنابر اعلام پلیس، او از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت جاده‌ها را بررسی کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده رقم بزنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405051000722
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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