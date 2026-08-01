آخرین وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به مرزهای اربعینی/ ترافیک سنگین در محور منتهی به ایلام

به گزارش میراث آریا، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: در آزادراه قزوین- کرج- تهران حد فاصل محمدشهر تا پل کلاک، محور شهریار- تهران در برخی مقاطع و همچنین آزادراه ساوه- تهران حد فاصل نسیم‌شهر تا فیروز بهرام ترافیک سنگین گزارش شده است.

او افزود: در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران- شمال و همچنین آزادراه قزوین- رشت در مسیر رفت و برگشت، تردد روان جریان دارد و محورهای شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به مرزهای اربعینی، گفت: در محور حمیل- سرابله- ایلام و محدوده تونل آزادی تردد سنگین است، اما در محورهای ایلام- مرز مهران، بستان- مرز چذابه، پیرانشهر- مرز تمرچین، خرمشهر- مرز شلمچه، قصرشیرین- مرز خسروی و مریوان- مرز باشماق تردد به صورت روان انجام می‌شود.

سرهنگ محبی همچنین از انسداد یکی از محورهای شریانی کشور خبر داد و گفت: محور بندرعباس- لار در محدوده کلمت‌علی مسدود است و تردد خودروها از مسیر جایگزین کهورستان- منبع آب- بندرعباس انجام می‌شود.

بنابر اعلام پلیس، او از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت جاده‌ها را بررسی کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده رقم بزنند.

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