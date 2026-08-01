۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۳

نزدیک به یک میلیون خدمت درمانی به زائران کربلا انجام شد

نزدیک به یک میلیون خدمت درمانی به زائران کربلا انجام شد

رئیس سازمان اورژانس کشور از ارائه حدود یک میلیون خدمت درمانی به زائران اربعین خبر داد.

به گزارش میراث آریا، جعفر میعادفر رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین، از ارائه ۹۷۴ هزار و ۴۶۹ مورد خدمت سلامت در جریان عملیات بهداشتی، درمانی و فوریت‌های پزشکی اربعین خبر داد و گفت: از آغاز پوشش مراسم اربعین از اول تا 10مردادماه جاری، شبکه سلامت کشور با آمادگی کامل در ۶ پایانه مرزی و همه محورهای منتهی به مرزهای غربی، در حال خدمت‌رسانی به زائران حسینی است. 

میعادفر در ادامه با تشریح عملکرد حوزه اورژانس پیش‌بیمارستانی افزود: در این مدت، ۴۸ هزار و ۳۹۱ نفر از مصدومان و بیماران توسط نیروهای اورژانس مورد ویزیت قرار گرفتند که از این تعداد، ۹ هزار و ۹۹۵ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین ۴ نفر نیز با بالگرد به مراکز درمانی اعزام شدند و ۳۸ هزار و ۳۹۶ نفر در محل درمان شدند. 

رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین با اشاره به شرایط آب‌وهوایی و لزوم مراقبت جدی از زائران اظهار کرد: در حوزه خدمات مرتبط با گرمازدگی، در مجموع ۱۳ هزار و ۴۱۷ نفر خدمات دریافت کردند که از این میان، ۵ هزار و ۳۰۰ نفر در محل درمان و ۸ هزار و ۱۱۷ نفر نیز سرم‌تراپی شدند. 

او افزود: در مراکز درمانی نیز تاکنون ۲۲ هزار و ۷۰۲ نفر مراجعه داشته‌اند که از این تعداد، ۲۰ هزار و ۲۵۴ نفر به‌صورت سرپایی درمان و ترخیص و ۲ هزار و ۴۴۸ نفربستری شده‌اند. همچنین ۹۵ عمل جراحی و ۱۳۱ انتقال به مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی انجام شده است. 

میعادفر با اشاره به فعالیت‌های حوزه بهداشت و پیشگیری گفت: در مراکز جامع سلامت، ۲۲ هزار و ۳۲۰ نفر خدمات دریافت کرده‌اند که شامل درمان سرپایی، خدمات دندان‌پزشکی، تزریقات، پانسمان و خدمات آزمایشگاهی بوده است. 

او ادامه داد: در حوزه مراقبت از بیماری‌های واگیر در ایران، ۷۴۱هزار و ۴۸۲ نفر تحت پایش و مراقبت قرار گرفتند و در میان اتباع خارجی نیز این مراقبت‌ها برای ۱۰۰ هزار و ۸۱۸ نفر انجام شد. همچنین ۴۹۹ بازدید میدانی صورت گرفت و ۳ هزار و ۶۹۲ سندرم شناسایی شد که از این میان، ۲ هزار و ۲۰۱ مورد شبه‌آنفلوانزا و ۴۸۱ مورد مسمومیت غذایی بوده است. افزون بر این، ۱۲ هزار و ۱۵۳ مورد واکسیناسیون انجام شد. 

به گفته او، در کشور عراق نیز ۱۲ هزار و ۵۶ نفرتحت مراقبت بیماری‌های واگیر قرار گرفتند و ۱۰ بازدید میدانی انجام شد که در جریان آن هزار و ۳۰۲ سندرم شناسایی شد. 

رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین با بیان اینکه سلامت محیط از اولویت‌های اصلی عملیات اربعین است، اظهار کرد: در ایران ۲۵ هزار و ۶۶۲ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع غذا، موکب‌ها، سامانه‌های آب آشامیدنی و مراکز اقامتی انجام شده است. همچنین ۱۷ هزار و ۹۹۷ مورد کلرسنجی آب، هزار و ۵۲۸ نمونه‌برداری آب و ۲۷۵ نمونه‌برداری مواد غذایی صورت گرفته است. 

او در ادامه با اشاره به آمادگی نظام انتقال خون گفت: تاکنون ۴۵ هزار و ۷۹۷ واحد خون اهدا شده و ۴۶ هزار و ۶۹۵ واحد نیز به‌صورت بین‌بیمارستانی توزیع شده است. همچنین ۳ هزار و ۱۷۱ واحد به‌صورت بین‌استانی ارسال شده و خوشبختانه پاسخگویی ۱۰۰ درصدی به نیازهای فرآورده‌های خونی مراکز درمانی محقق شده است.

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کد خبر 1405051000748
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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