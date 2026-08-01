پخت نان کامل در تهران در دستور کار قرار گرفت

به گزارش میراث آریا، حسن امامیرضوی، رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی درباره برنامه غنیسازی آرد با آهن و اسیدفولیک اظهار کرد: برنامه غنیسازی آرد با آهن و اسیدفولیک اجرا میشود اما فراگیر نیست. مشکلی که در ارتباط با این برنامه وجود دارد، کارخانههایی هستند که نوع فرآوری آنها متفاوت است. دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غله کشور جلساتی به مظنور غنیسازی آرد برگزار کرده است تا برنامه به تدریج پیش برود.
او درباره اجرای کامل غنیسازی آرد گفت: در حال حاضر، نمیتوان گفت که این برنامه در چه تاریخی به سرانجام میرسد. گاهیاوقات نیازمند واردات گندم هستیم و همچنین این احتمال وجود دارد که با گندمهای نامناسب مواجه شویم. بنابراین، برنامه غنیسازی به راحتی انجام نمیشود و به بلوغرسیدن آن به زمان نیاز دارد.
رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی درباره برنامه بازنگری غنیسازی آرد با آهن و اسیدفولیک توضیح داد: بازهم تکرار میکنم که برنامه غنیسازی در کشور اجرا میشود اما کامل نیست. برنامه غنیسازی آرد با آهن و اسیدفولیک در حال بررسی است تا بدانیم که غنیسازی فقط با آرد انجام شود یا محصول دیگری هم اضافه شود. مسائلی درباره اثربخشی برنامه غنیسازی آرد با آهن و اسیدفولیک مطرح شده اما طرح جایگزین معرفی نشده است.
امامیرضوی با بیان اینکه آرد و نان کامل نیز در کشور اجرا میشود، گفت: علاوه بر برنامه غنیسازی، اجرای برنامه آرد و نان کامل را مد نظر قرار دادهایم. پیگیریهای لازم را انجام میدهیم تا هر دو برنامه را به طور همزمان به سرانجام برسانیم.
او درباره پخت نان کامل در استان تهران توضیح داد: استاندار تهران و معاون او، موضوع پخت نان کامل در این استان را به شدت پیگیری میکنند. جلسات هفتگی استانداری تهران با دانشگاه علومپزشکی ایران برگزار میشود تا برنامه پخت نان کامل در تهران به نتیجه نهایی برسد.
انتهای پیام/
نظر شما