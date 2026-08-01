بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده مشروط به تسویه تا ۲۵ مردادماه

به گزارش میراث آریا، سیدمحمدهادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با ابلاغ بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی کشور ضمن اعلام مهلت پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۵، شرط بخشودگی جریمه‌های موضوع بند (ب) ماده ۳۶ (مربوط به مالیات بر ارزش افزوده محاسبه‌شده در خلاصه عملکرد) و ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مربوط به تاخیر در پرداخت مالیات محاسبه‌شده در خلاصه عملکرد ذخیره‌شده) را تشریح کرد.

در این بخشنامه با اشاره به مهلت ارسال و ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی در سامانه مودیان و مهلت قانونی واکنش خریدار به صورتحساب‌های صادره در این سامانه مطابق تبصره بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و مقررات ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است:

مودیان تا پایان روز یکشنبه ۲۵ مردادماه فرصت دارند نسبت به پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۵ از طریق سامانه مودیان اقدام کنند. ادارات امور مالیاتی نیز موظف شده‌اند در مورد این مودیان ترتیبی اتخاذ کنند تا ۱۰۰ درصد جریمه‌های موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات محاسبه‌شده در خلاصه عملکرد ذخیره‌شده تا تاریخ یاده‌شده بخشیده شود.

همچنین بازه زمانی دریافت فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم از طریق تکمیل فرم الکترونیکی (جزییات اطلاعات معاملات) اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مودیان برای فصل بهار ۱۴۰۵ تا پایان روز یکشنبه ۲۵ مردادماه افزایش می‌یابد.

آخرین مهلت تکمیل جزییات اطلاعات معاملات از طریق بارگذاری فایل، تا پایان روز شنبه ۲۴ مردادماه خواهد بود و در تاریخ یکشنبه ۲۵ مردادماه تکمیل جزییات اطلاعات معاملات از طریق ورود اطلاعات به صورت موردی فراهم خواهد بود.

مودیانی که حداکثر تا پایان روز یکشنبه ۲۵ مردادماه نسبت به ذخیره نهایی مندرجات خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۵ از طریق سامانه مودیان اقدام کنند، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه‌های موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده در خلاصه عملکرد برخوردار خواهند شد.

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