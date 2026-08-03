کیومرث اعظمی، سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، با تشریح فعالیتهای این ادارهکل در آستانه اربعین حسینی، از اجرای بستهای جامع از اقدامات فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در دو محور مرزی خسروی و سومار خبر داد و گفت: با توجه به جایگاه راهبردی کرمانشاه در مسیر تردد زائران عتبات عالیات، تلاش شد ظرفیتهای کمنظیر تاریخی، فرهنگی و هنری استان در کنار خدماترسانی به زائران، به شکلی هدفمند معرفی شود.
وی با اشاره به برپایی بیش از ۱۰۰ غرفه صنایعدستی در هفت بازارچه مسیر بازگشت زائران افزود: این غرفهها در شهرستانهای دالاهو، سرپلذهاب، صحنه، شهرک صنعتی کرمانشاه، ماهیدشت و دیگر نقاط مسیر استقرار یافتهاند و تا چند روز پس از اربعین نیز به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
اعظمی تصریح کرد: هنرمندان استان در رشتههای متنوعی از جمله گلیمبافی، چرم، میناکاری، سفال، شیشه، زیورآلات سنتی و رودوزیهای سنتی محصولات خود را عرضه کردهاند و استقبال زائران از این بازارچهها فراتر از انتظار بوده است، بهگونهای که بسیاری از هنرمندان از میزان فروش و استقبال مردمی ابراز رضایت کامل دارند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه ادامه داد: علاوه بر بازارچههای موقت، بازارچههای دائمی از جمله تاقبستان، خانه صنایعدستی، بازارچه مدافعان حرم، بازارچه دالاهو، اسلامآباد غرب، گیلانغرب و غرفههای مستقر در محوطه تاریخی معبد آناهیتای کنگاور نیز در این ایام فعال بوده و زمینه عرضه مستمر تولیدات هنرمندان استان را فراهم کردهاند.
وی با اشاره به برنامههای فرهنگی جانبی اظهار کرد: در کنار بازارچههای صنایعدستی، کارگاههای آموزشی، ورکشاپهای تخصصی، برنامههای فرهنگی و همچنین نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» با موضوع تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و آسیبهای واردشده به بناهای تاریخی کشور برپا شده است که با استقبال قابل توجه زائران مواجه شد.
اعظمی از اجرای طرحی نوآورانه برای معرفی ظرفیتهای گردشگری کرمانشاه خبر داد و گفت: برای نخستین بار، موکبهای اربعین به پایگاههای اطلاعرسانی گردشگری تبدیل شدند. در چهار مجتمع بزرگ محل استقرار موکبها، ویدئووالهای فضای باز نصب شد و ۲۰ محتوای تصویری یک تا دو دقیقهای با محور معرفی جاذبههای تاریخی، طبیعی، فرهنگی و گردشگری استان و با رویکرد اربعین، بهصورت مستمر برای زائران به نمایش درآمد.
وی افزود: همزمان، راهنمایان گردشگری در موکبها مستقر شدند و ضمن پاسخگویی به پرسشهای زائران، با توزیع اقلام تبلیغاتی و معرفی ظرفیتهای گردشگری استان، زمینه آشنایی هرچه بیشتر گردشگران مذهبی با جاذبههای کرمانشاه را فراهم کردند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه با اشاره به اجرای آیین تعزیه در برخی موکبها اظهار کرد: با توجه به ثبت ملی تعزیه روستاهای گردشگری فش و کندوله، اجرای این آیین اصیل ایرانی ـ اسلامی در موکبهای منتخب، جلوهای از میراث ناملموس استان را در برابر زائران به نمایش گذاشت و در تقویت گردشگری مذهبی نقش مؤثری ایفا کرد.
وی ادامه داد: نظارت بر تاسیسات گردشگری، مراکز اقامتی، مجتمعهای خدماتی و پذیرایی از حدود یک ماه پیش از اربعین آغاز شده و با مشارکت کارشناسان میراثفرهنگی، شبکه بهداشت، تعزیرات، اماکن عمومی و سایر دستگاههای مرتبط بهصورت مستمر ادامه دارد تا خدمات مطلوب و استاندارد به زائران ارائه شود.
اعظمی از تولید یک محتوای آموزشی ویژه موکبداران نیز خبر داد و گفت: فایل آموزشی ۱۲ دقیقهای با هدف آشنایی خادمان موکبها با جاذبههای تاریخی و گردشگری استان، از ورودی کرمانشاه در شهرستان کنگاور تا مرز قصرشیرین، تهیه و در اختیار آنان قرار گرفت تا علاوه بر خدماترسانی، نقش سفیران معرفی گردشگری استان را نیز ایفا کنند.
وی همچنین به اجرای تبلیغات محیطی گسترده در محورهای مواصلاتی اشاره کرد و افزود: نصب بنرها و بیلبوردهای معرفی جاذبههای گردشگری کرمانشاه با هدف تبدیل استان از مسیر عبور به مقصد سفر انجام شد تا زائران در سایر ایام سال نیز کرمانشاه را بهعنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور انتخاب کنند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه در پایان با اشاره به همکاری جامعه حرفهای هتلداران استان گفت: همانند سالهای گذشته، هتلهای استان با ارائه تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی به زائران، در طرح خدمات اربعین مشارکت کردند که این اقدام بهویژه در شهرستان قصرشیرین موجب افزایش ضریب اشغال مراکز اقامتی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به زائران شد.
انتهای پیام/
نظر شما