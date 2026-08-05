به گزارش میراث آریا، «اژدهاک» دومین اثر از پروژه بیضایی‌خوانی به کارگردانی کیوان کثیریان است که با برخوانی فتاح سعادت‌پور جمعه ۱۶ مرداد ماه ساعت ۱۹ در خـانه‌ فــرهنگ‌وهُنــرِ یک اتفــاقِ سـاده اجرا می‌شود.

دیگر عوامل این نمایشنامه‌خوانی عبارتند از: طراح نامواره: مجید برزگر، موسیقی: مهران فلاح، تهیه‌کننده: موسسه فرهنگی هنری هفت‌رخ معاصر.

«غروب در دیاری غریب» اولین اثر از پروژه بیضایی‌خوانی بود که با استقبال مخاطبان در چهار نوبت اجرا شد و اجرای آن ادامه دارد.

علاقه‌مندان برای شرکت می‌توانند با شماره ۰۹۳۶۱۱۲۹۰۵۹ (خـانه‌ی‌ فــرهنگ‌وهُنــرِ یک اتفــاقِ سـاده واقع در میدان فاطمی، کوچه بهرام مصیری، پلاک پنج) تماس بگیرند.

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