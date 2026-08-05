۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۶

بازگشت یک برند ماندگار تلویزیون؛ «آژانس دوستی» در آستانه تولید فصل دوم

بازگشت یک برند ماندگار تلویزیون؛ «آژانس دوستی» در آستانه تولید فصل دوم

در راستای سیاست‌های جدید مرکز سیمافیلم، فصل دوم سریال خاطره‌انگیز «آژانس دوستی» به زودی مقابل دوربین می‌رود.

به گزارش میراث آریا، فصل دوم سریال خاطره‌انگیز «آژانس دوستی» به‌زودی وارد مرحله تولید می‌شود. فیلمنامه این مجموعه به پایان رسیده و هم‌اکنون مراحل انتخاب عوامل در حال انجام است.

این سریال که یکی از برندهای موفق تلویزیون به شمار می‌رود، در راستای سیاست‌های جدید مرکز سیمافیلم برای احیای آثار ماندگار، بار دیگر مقابل دوربین خواهد رفت.

«آژانس دوستی» در زمان پخش خود با استقبال گسترده مخاطبان روبه‌رو شد و علاوه بر محبوبیت فراوان، سکوی معرفی و دیده‌شدن بسیاری از هنرمندان در سینما و تلویزیون بود.

داستان این مجموعه در یک آژانس تاکسی روایت می‌شد؛ جایی که هر قسمت با ورود یک یا دو مسافر، قصه‌ای تازه و متفاوت را پیش روی مخاطبان قرار می‌داد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405051401161
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha