تردد بیش از ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار خودرو از مسیرهای مواصلاتی لرستان تا 4 فروردین

به‌ گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان، احمدرضا دالوند گفت: امسال با توجه به هماهنگی‌هایی خوبی که از ابتدای نوروز داشتیم از ابتدای طرح نوروزی ۵ جلسه استانی و ۲۶ جلسه شهرستانی تشکیل شد و تا روز 4 فروردین ماه، ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تردد در سطح استان داشته‌ایم.

قائم‌مقام ستاد اجرایی خدمات سفر لرستان گفت: در ایام سفرهای نوروزی به طور متوسط در هر شبانه‌روز با ۴۹۳ هزار تردد در محورهای در استان مواجه بوده‌ایم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ادامه داد: به منظور کاهش تصادفات دو مرکز در مرز ۳۰ تا ۶۰ کیلومتری خرم‌آباد در دو مسیر آزادراه خرم‌-زال و و خرم‌آباد- اراک ایجاد شد و تا به امروز فقط ۶ فقره تصادف ثبت شده که خوشبختانه نسبت به به سال گذشته کاهش داشته و امیدواریم با تدابیر و اقدامات پلیس راهور استان تصادفات را تا ‌‌پایان طرح نوروزی کاهش بدهیم.

او افزود: همچنین اقدامات خوبی در بحث نظارت و بازرسی انجام شده که در قالب ۷۰ اکیپ در سطح استان نظارت داشته‌اند و در خصوص کنترل تصادفات تذکراتی نیز داده شد.

دالوند در خصوص میزان بازدید از جاذبه‌های گردشگری استان اذعان داشت: تاکنون بیشترین بازدید مربوط به قلعه فلک‌الافلاک بوده که در مجموع سفرهای نوروزی از مرز ۳۴ هزار نفر گذشت و دیگر مراکز تفریحی،گردشگری و توریستی لرستان نیز در مجموع ۳۴۳ هزار و ۳۳۸ نفر بازدید داشته‌اند که نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است.

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