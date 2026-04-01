به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن سعادتی گفت: مجموعه خانه علم و آسمان‌نمای آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی با ابزارهای مختلف موقعیت‌های گوناگون زمین، ماه، خورشید و دیگر اجرام آسمانی را برای علاقمندان به حوزه اخترشناسی نمایش می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ری بیان کرد: آسمان‌نما یا سینمای نجومی دارای امکاناتی مانند نمایش سیارات منظومه شمسی، ماه‌گرفتگی و خورشیدگرفتگی، مختصات خط استوا و عرض جغرافیایی است.

او اظهار کرد: این مجموعه با هدف آشنایی بازدیدکنندگان با مفاهیم پایه نجوم، اجرای برنامه‌های آموزشی و نمایش‌های تخصصی را در دستور کار قرار داده است.

سعادتی افزود: مجموعه خانه علم و آسمان‌نمای آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی هر روز از ساعت ۹ تا ۱۹ پذیرای بازدیدکنندگان و زائران است.

