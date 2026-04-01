تقویم گردشگری ۱۴۰۵ ورامین با محوریت مسجد جامع چاپ شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمدرضا تاجیک گفت: همزمان با عید نوروز، تقویم گردشگری سال ۱۴۰۵ با تصویری از بنای تاریخی مسجدجامع شهر ورامین، اثر استاد حامد خلیلی، چاپ و منتشر شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ورامین بیان کرد: با توجه به استقبال گردشگران در سالهای گذشته از این اقدام فرهنگی، امسال نیز این تقویم با تصویری جدید منتشر و به گردشگران به صورت رایگان اهدا شد.
او اظهار کرد: علاقمندان میتوانند تا ۳۱ فروردین با مراجعه به بنای تاریخی مسجد جامع شهر ورامین، ضمن بازدید رایگان از این بنای ارزشمند و منحصر بفرد، این تقویم را دریافت کنند.
تاجیک افزود: این اقدام با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری شهرستان ورامین و تشویق به بازدید از اماکن تاریخی صورت گرفته است.
انتهای پیام/
نظر شما