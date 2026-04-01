به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری اظهار کرد: تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰۰ هزار و ۷۵۶ مسافر ایرانی و خارجی از پایانه‌های مرزی استان تردد داشته‌اند که از این تعداد ۴۶ هزار و ۵۸۰ نفر از طریق مرز رازی خوی تردد کرده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: همچنین در این مدت ۶ هزار و ۶۸۱ نفر از طریق مسیر ریلی به استان سفر داشته‌اند که از این تعداد، چهار هزار و ۴۰۰ نفر به استان وارد شده و مابقی از آذربایجان غربی خارج شده‌اند.

او تصریح کرد: با وجود شرایط جنگی در کشور، تردد از طریق پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی طبق روال گذشته به‌صورت روان در جریان است.

انتهای پیام/