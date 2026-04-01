قدردانی دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان غربی از راهداران

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان غربی، امروز، ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ با حضور در راهدارخانه قوشچی ضمن عرض خداقوت به راهداران با مسئولان نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در این دیدار ضمن تشکر از فعالیت‌های شبانه‌روزی راهداران در ایام نوروز اظهار کرد: ستاد اجرایی خدمات سفر استان امسال با توجه به شرایط جنگی کشور، وظایف و برنامه‌های خاصی برعهده داشت که محور اغلب این برنامه‌ها ارائه خدمات به مسافران نوروزی در شرایط جنگی بود.

مرتضی صفری افزود: اعضای ستاد به‌صورت شبانه‌روزی پای کار بوده و در این میان مجموعه هلال احمر، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شهرداری، اورژانس به صورت جهادی پای کار بودند.

او ادامه داد: کارکنان راهداری در شرایط سخت بارش برف و بحران‌های طبیعی از همان دقایق آغازین کار خدمت‌رسانی به مردم را انجام می‌دهند و این اقدام آنها جای تقدیر دارد.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان غربی تصریح کرد: دبیرخانه ستاد در طول ایام نوروز همواره فعال بوده و در این مدت از فعالیت اعضای ستاد بازدیدهایی را داشته و ضمن عرض خداقوت، از خدمات آنها به مردم قدردانی کرده‌ایم‌.

صفری گفت: بعد از جنگ باید با برنامه‌ریزی مناسب برنامه‌های مفرحی برای تقویت روحیه مردم تدارک دیده شود.

مسئولان راهدارخانه قوشچی نیز در این دیدار ضمن تشکر از دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان، از ابراز لطف و قدردانی مسئولان دبیرخانه نهایت تشکر را کردند.

