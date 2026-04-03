«پسین هنری» یزد، پلی میان سنت و اقتصاد نوین برای زنان هنرمند

به گزارش خبرنگار میراث آریا، معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد، ضمن تشریح نقش کلیدی زنان در شکلگیری صنایعدستی خانوادگی، اعلام کرد: رویداد هفتگی «پسین هنری» اکنون به سومین سال برگزاری خود رسیده و به یکی از موفقترین فضاها برای عرضه و اجرای زنده صنایعدستی بانوان یزدی تبدیل شده است.
عبدالمجید عربی با اشاره به اینکه صنایعدستی در یزد از دیرباز، هنری خانوادگی و زنمحور بوده و زنان، در کنار مسئولیتهای خانوادگی، بخش مهمی از تولیدات آن را بر عهده داشتهاند، افزود: بسیاری از هنرها از جمله پارچهبافی، بافتهای سنتی و سایر رشتههای صنایعدستی در خانهها رواج داشته است. در همین راستا تلاش کردیم با ایجاد کارگاههای خانگی بیشتر، زمینه را برای فعالیت اقتصادی زنان یزدی، اعم از دختران و بانوان خانهدار، فراهم کنیم تا بدون نیاز به خروج از خانه، بتوانند فعالیت اقتصادی داشته باشند.
او در ادامه بیان کرد: امروز کارگاههای خانگی به صورت گسترده و با حضور شاگردان متعدد در یزد اداره میشوند و حتی برخی از آنها به برندهای شناختهشده یزدی تبدیل شدهاند.
عربی یکی از نمودهای موفق این جریان را رویداد هفتگی «پسین هنری» دانست و گفت: این رویداد سه سال است که هر پنجشنبه در محور گردشگری خانه محمودی برگزار میشود و طی آن، بانوان جوان، زنان سرپرست خانوار و هنرمندان خانگی در این بازارچه با «میزفروشی»، محصولات خود را عرضه میکنند.
معاون صنایعدستی یزد، ویژگی مهم این بازارچه را اجرای زنده کار دانست و تصریح کرد: گردشگرانی که وارد بافت تاریخی یزد میشوند، علاوه بر خرید صنایعدستی، فرایند ساخت آنها را نیز میبینند و این تجربه زنده، برایشان بسیار جذاب است.
به گفته عربی، این بازارچه توانسته است فرصت دیدهشدن را برای هنرمندان خانمی که در خانه کار میکنند فراهم کند. حتی برخی از آنان، برند خود را ایجاد کرده و پس از رشد، جای خود را به هنرمندان جدید دادهاند که این چرخه، بیانگر پویایی «پسینهای هنری» در یزد است.
او این مدل را کاملاً با فرهنگ یزدی هماهنگ دانست و گفت: زنان یزدی از گذشته در کنار همسرانشان نقش اقتصادی فعالی داشتهاند و امروز نیز حمایت از کارگاههای خانگی میتواند به اقتصاد خانواده کمک کند.
عربی در پایان تأکید کرد: این رویداد که هم اکنون سومین سال خود را سپری میکند، همچنان با استقبال مردم و گردشگران روبهروست و اجرای زنده هنرمندان در کنار فروش هفتگی محصولات، «پسین هنری» که هر پنجشنبه در مسیر گردشگری خانه تاریخی محمودی برگزار میشود را به یکی از موفقترین فعالیتهای صنایعدستی شهری تبدیل کرده است.
