به گزارش خبرنگار میراث آریا، مژگان گلزار با اشاره به جایگاه ویژه مروست در مسیر توسعه گردشگری استان گفت: مروست یکی از شهرهای قدیمی استان یزد و برخوردار از ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی و طبیعی است که می‌تواند نقشی مؤثر در رونق گردشگری منطقه ایفا کند.

رئیس اداره برنامه ریزی، سرمایه‌گذاری و زیر ساخت اداره‌کل میراث فرهنگی استان یزد با بیان اینکه هم اکنون ۱۲ پروژه گردشگری در شهرستان مروست در حال اجراست، افزود: مجموع سرمایه‌گذاری این طرح‌ها ۲ هزار میلیارد ریال است که با ایجاد ۱۹۶ تخت اقامتی و اشتغال‌زایی برای ۶۰ نفر، از مهم‌ترین اقدامات زیرساختی در حوزه گردشگری شهرستان به شمار می‌رود.

او همچنین با اشاره به بازدید از قلعه بزرگ مروست، که در آستانه ثبت جهانی قرار دارد، و نیز بافت‌های تاریخی ترکان، هرابرجان و بافت تاریخی شهر مروست، در این سفر بر ضرورت حفظ، مرمت و معرفی هرچه بیشتر این میراث ارزشمند تأکید کرد.

