اجرای بیش از ۲هزار و ۲۵۰ بازدید نظارتی از تأسیسات گردشگری گلستان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یاسر قندهاری امروز شنبه ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به نظارت‌های مستمر بر تأسیسات گردشگری استان در ایام نوروز بیان کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و حضور مسافران و هم‌وطنانی که به دلیل جنگ تحمیلی از استان‌های درگیر به گلستان سفر کرده‌اند، نظارت بر کیفیت خدمات گردشگری در استان با جدیت بیشتری دنبال شده است.

معاون گردشگری استان گلستان افزود: در همین راستا کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به همراه نمایندگان جوامع حرفه‌ای گردشگری به‌صورت مستمر از واحدهای گردشگری بازدید کرده‌اند تا روند ارائه خدمات به مسافران به شکل مطلوب و مطابق با ضوابط انجام شود.

او خاطرنشان کرد: بر اساس آمار ثبت‌ شده، از ۱۰ اسفندماه سال گذشته تا پایان روز ۱۴ فروردین‌ماه سال جاری در مجموع ۲۲۵۶ مورد بازدید نظارتی از تأسیسات گردشگری استان اجرایی شده است.

قندهاری با اشاره به رسیدگی به گزارش‌های مردمی در حوزه سفر گفت: در این بازه زمانی دو مورد شکایت از طریق سامانه ملی رسیدگی به شکایات گردشگری به شماره ۰۹۶۲۹ ثبت‌ شده که هر ۲مورد بررسی و نتیجه آن در سامانه ثبت شده است.

او در پایان تأکید کرد: نظارت‌های میدانی بر فعالیت واحدهای گردشگری استان به‌صورت مستمر ادامه دارد و هدف از این بازرسی‌ها ارتقای کیفیت خدمات، صیانت از حقوق مسافران و فراهم کردن شرایط مناسب برای میزبانی از هم‌وطنان در استان گلستان است.

