به‌گزارش میراث‌آریا، تفاهم‌نامه همکاری درزمینهٔ سرمایه‌گذاری پروژه تم‌پارک صنایع‌دستی شهرستان بندرگز امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با حضور عبدالعلی کیان‌مهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، سید خالق سجادی‌فر مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، سعید هراتی فرماندار بندرگز، روح‌الله صلبی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، مشاور طرح، سرمایه‌گذار و جمعی از مسئولان در محل دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری منعقد شد.



این تفاهم‌نامه در راستای مصوبات کارگروه گردشگری استان و با هدف اجرای طرح‌های پیشران، توسعه‌ای و اولویت‌دار و همچنین تقویت همکاری با بخش خصوصی برای حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی به امضا رسید.



بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، عبدالعلی کیان‌مهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و روح‌الله صلبی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به نمایندگی از مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گلستان، با مناف فکور مدیرعامل شرکت انبوه‌سازان جمیل، به‌عنوان سرمایه‌گذار پروژه، توافق‌نامه همکاری را امضا کردند.



مطابق این تفاهم‌نامه، شرکت انبوه‌سازان جمیل به‌عنوان سرمایه‌گذار اصلی، اجرای پروژه تم‌پارک صنایع‌دستی در شهرستان بندرگز را برعهده خواهد داشت و موظف است طرح‌های فنی، اقتصادی و توجیهی پروژه را برای بررسی و تصویب به مراجع ذی‌ربط ارائه کند. همچنین دستگاه‌های اجرایی استان متعهد شدند با هدف تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، در صدور مجوزها، تأمین زیرساخت‌ها و تخصیص اراضی موردنیاز همکاری لازم را به عمل‌آورند. هماهنگی میان دستگاه‌ها برای تسریع در روند اداری و حمایت از اجرای پروژه از دیگر محورهای مهم این توافق به شمار می‌رود.

حمایت کامل از سرمایه‌گذاران گردشگری در گلستان/ موانع را برمی‌داریم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان در این جلسه با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، گفت: رویکرد استان در جذب سرمایه‌گذار، مبتنی بر حمایت از افراد دارای اهلیت و توانمندی است و در این مسیر، حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران در دستور کار قرار دارد.



عبدالعلی کیان‌مهر با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: در وضعیت فعلی، توسعه سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش گردشگری می‌تواند نقش مؤثری در بهبود اشتغال و رونق اقتصادی ایفا کند و لازم است از این فرصت‌ها به‌درستی استفاده شود.



او با قدردانی از سرمایه‌گذار این طرح، بیان کرد: ورود بخش خصوصی به چنین طرح‌هایی، اقدامی ارزشمند در مسیر ایجاد اشتغال برای جوانان استان است و می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبت در حوزه معیشت و توسعه منطقه‌ای باشد.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان همچنین با اشاره به بهبود شاخص‌های صدور مجوز در استان گفت: گلستان در حوزه تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، پیشرفت قابل‌توجهی داشته و با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، زمان صدور مجوزها به‌طور محسوسی کاهش یافته است.



او با تأکید بر ظرفیت‌های استان در حوزه گردشگری افزود: گلستان به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های بکر و متنوع، یکی از استان‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حوزه گردشگری محسوب می‌شود و طی روزهای اخیر نیز تقاضا برای سرمایه‌گذاری در استان افزایش یافته است.



کیان‎مهر خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریتی استان آمادگی کامل دارد تا با بهره‌گیری از اختیارات جدید، موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران را برطرف کرده و شرایط لازم برای اجرای سریع پروژه‌ها را فراهم کند.



او در ادامه با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه گفت: انتظار می‌رود سرمایه‌گذار با جدیت، اجرای طرح را در اولویت قرار دهد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد آغاز عملیات اجرایی و بهره‌برداری از این مجموعه باشیم.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان در پایان تصریح کرد: در صورت بروز هرگونه مشکل در مسیر اجرای پروژه، تیم اقتصادی استانداری، فرمانداری شهرستان و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آماده همکاری و حمایت برای رفع موانع و تسریع در روند اجرای طرح خواهند بود.

تفاهم‌نامه تم‌پارک صنایع‌دستی بندرگز، گامی برای تحقق پروژه‌های پیشران گردشگری گلستان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در جلسه انعقاد تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری تم‌پارک بندرگز، این پروژه را یکی از طرح‌های پیشران استان دانست و گفت: این تفاهم‌نامه با هدف توسعه گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تبدیل گلستان به مقصد گردشگری منعقد شده است.



فریدون فعالی در این جلسه با اشاره به اهداف این تفاهم‌نامه گفت: این توافق در راستای اجرای طرح‌های پیشران، توسعه‌ای و اولویت‌دار استان و با هدف تقویت همکاری با بخش خصوصی برای حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری منعقد شده است.



او با بیان اینکه تم‌پارک صنایع‌دستی بندرگز دومین دهکده صنایع‌دستی کشور و بزرگ‌ترین مجموعه از این نوع در شمال‌شرق کشور خواهد بود، افزود: این پروژه در مساحتی بالغ بر ۴۲ هکتار از نوار ساحلی بندرگز اجرا می‌شود و بستری برای تجمیع ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان فراهم می‌کند.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان ادامه داد: در این طرح تلاش شده تمامی ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلستان از جمله تنوع اقوام، آداب و رسوم و سبک زندگی بومی به‌صورت یکپارچه دیده شود تا استان به یک مقصد شاخص گردشگری تبدیل شود.



او با اشاره به روند شکل‌گیری این پروژه تصریح کرد: پس از انجام مطالعات امکان‌سنجی و بررسی‌های تخصصی در کارگروه گردشگری استان، این طرح به تصویب رسیده و با اخذ مصوبه ملی، اکنون وارد مرحله جذب سرمایه‌گذار و اجرا شده است.



فعالی همچنین به اهمیت حضور بخش خصوصی در این پروژه اشاره کرد و گفت: انعقاد این تفاهم‌نامه با سرمایه‌گذار، گام مهمی در عملیاتی شدن این طرح بزرگ محسوب می‌شود و دستگاه‌های اجرایی استان نیز متعهد به تسهیل فرآیندها، صدور مجوزها و حمایت از اجرای پروژه هستند.



فعالی تأکید کرد: اجرای تم‌پارک صنایع‌دستی بندرگز می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و بومی گلستان در سطح ملی و فراملی ایفا کند.

همه ظرفیت‌های شهرستان را برای اجرای تم‌پارک صنایع‌دستی پای کار می‌آوریم

فرماندار شهرستان بندرگز در جلسه انعقاد تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری تم‌پارک صنایع‌دستی، با تأکید بر حمایت کامل از سرمایه‌گذار، اعلام کرد: دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای تسهیل مسیر اجرا و رفع موانع، به‌صورت کامل در کنار این پروژه خواهند بود.



سعید هراتی با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه شهرستان گفت: به‌عنوان فرماندار، همراه با تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان، تلاش خواهیم کرد موانع و مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش گردشگری به‌طور کامل برطرف شود و شرایط برای حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران تسهیل شود.



او با بیان اینکه محل اجرای این طرح پیش‌تر نیز به‌عنوان یک پروژه گردشگری تعریف شده بود، افزود: مجوزهای اخذشده در گذشته برای این محدوده همچنان معتبر است و بستر لازم برای آغاز فعالیت سرمایه‌گذار فراهم شده است.

فرماندار بندرگز ادامه داد: مدیریت شهرستان به‌صورت جدی در کنار سرمایه‌گذار قرار دارد و از اجرای این طرح حمایت می‌کند، چراکه این پروژه علاوه بر منافع محلی، برای کل استان و حتی کشور نیز دارای اثرات مثبت اقتصادی و گردشگری خواهد بود.



او تصریح کرد: اجرای تم‌پارک صنایع‌دستی می‌تواند نقش مهمی در توسعه بندرگز، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.



هراتی در پایان تأکید کرد: تمامی امکانات، ظرفیت‌ها و مجوزهای لازم در اختیار سرمایه‌گذار قرار خواهد گرفت تا این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله اجرا برسد و مردم شهرستان و استان از دستاوردهای آن بهره‌مند شوند.

تم‌پارک بندرگز، پیوند گردشگری با احیای خلیج گرگان و اقتصاد محلی

در ابتدای این جلسه، مشاور طرح بزرگ‌ترین دهکده صنایع‌دستی شمال‌شرق کشور، به تشریح ابعاد مختلف این پروژه پرداخت و ظرفیت‌های آن را در حوزه توسعه گردشگری، اشتغال‌زایی و رونق صنایع‌دستی منطقه تبیین کرد.



مهرداد مال‌عزیزی این پروژه را فراتر از یک طرح گردشگری دانست و تأکید کرد: این مجموعه با رویکرد محیط‌زیستی و تکیه بر ظرفیت‌های بومی، می‌تواند به موتور محرک اشتغال و احیای اقتصاد محلی در غرب گلستان تبدیل شود.



او گفت: این طرح با الهام از پروژه‌های بزرگ‌مقیاس و موفق، بر پایه توسعه پایدار، حفظ محیط‌زیست و استفاده از سازه‌های سبک و بومی شکل گرفته است.



مشاور طرح بزرگ‌ترین دهکده صنایع‌دستی شمال‌شرق کشور با تأکید بر موقعیت راهبردی بندرگز به‌عنوان ورودی غرب استان گلستان افزود: این پروژه می‌تواند این منطقه را به یکی از کانون‌های مهم گردشگری شمال کشور تبدیل کند.



او با اشاره به چالش عقب‌نشینی خلیج گرگان، احیای این پهنه آبی را از اهداف مهم طرح عنوان کرد و گفت: تلاش شده با بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و مدیریت منابع آب، به پایداری زیست‌محیطی منطقه کمک شود.



مال‌عزیزی همچنین تصریح کرد: تم‌پارک بندرگز صرفاً یک پروژه گردشگری نیست، بلکه بستری برای تقویت جوامع مولد روستایی و عشایری، توسعه صنایع‌دستی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه است.



او در پایان خاطرنشان کرد: در صورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش خصوصی، این پروژه می‌تواند به یکی از طرح‌های شاخص گردشگری و اقتصادی در کشور تبدیل شود.

انتهای پیام/