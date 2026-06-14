به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مریم حاجی‌ابراهیمی ضمن تبریک فرارسیدن روز جهانی صنایع‌دستی و هفته صنایع‌دستی به هنرمندان، صنعتگران و فعالان این حوزه، بیان کرد: هم‌زمان با هفته صنایع‌دستی، ۷۸ فروشگاه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان با مشارکت در طرح تخفیف ویژه، محصولات خود را با تخفیف‌هایی بین ۵ تا ۴۰ درصد به علاقه‌مندان عرضه می‌کنند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گلستان افزود: این طرح باهدف حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان صنایع‌دستی، افزایش فروش محصولات و تشویق مردم به خرید کالاهای اصیل و دست‌ساز اجراشده و فرصت مناسبی برای آشنایی بیشتر شهروندان و گردشگران با ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان فراهم کرده است.

او با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه عرضه محصولات صنایع‌دستی گفت: در حال حاضر ۱۴۸ فروشگاه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در سطح استان فعالیت دارند که بیش از نیمی از آن‌ها در هفته صنایع‌دستی به پویش ارائه تخفیف ویژه پیوسته‌اند.

حاجی‌ابراهیمی خاطرنشان کرد: صنایع‌دستی علاوه بر نقش مؤثر در حفظ هویت فرهنگی و میراث بومی، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و توسعه اقتصاد خلاق به شمار می‌رود و حمایت از بازار فروش محصولات این حوزه می‌تواند به پایداری فعالیت هنرمندان و صنعتگران کمک کند.

او در پایان از مردم استان و گردشگران دعوت کرد با بازدید از فروشگاه‌های صنایع‌دستی و خرید محصولات تولیدی هنرمندان گلستانی، ضمن بهره‌مندی از تخفیف‌های در نظر گرفته‌شده، از تولید ملی و هنرهای سنتی استان حمایت کنند.

برای دریافت لیست فروشگاه‌های ارائه‌دهنده تخفیف به پرتال اطلاع‌رسانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان به آدرس golestan.mcth.ir مراجعه کنید.

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