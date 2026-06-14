بهگزارش میراثآریا، فریدون فعالی امروز یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ ضمن تبریک فرارسیدن هفته صنایعدستی، بیان کرد: ۲۰ خرداد، روز جهانی صنایعدستی و آغاز هفته صنایعدستی، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت هنرهای اصیل، دانش بومی و میراث گرانسنگی است که نسل به نسل در دستان هنرمندان این سرزمین تداومیافته و این روزها بهعنوان یکی از مهمترین ارکان هویت فرهنگی و ظرفیتهای اقتصاد خلاق شناخته میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر استان در حوزه صنایعدستی افزود: گلستان با برخورداری از ۸۴ رشته فعال صنایعدستی ازجمله ۳۴ رشته بومی و اصیل و حضور حدود ۴۰ هزار هنرمند و صنعتگر، یکی از قطبهای مهم صنایعدستی کشور به شمار میآید و این ظرفیت ارزشمند نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و حفظ هویت فرهنگی استان دارد.
او با اشاره به مهمترین دستاوردهای یکساله اخیر حوزه صنایعدستی استان گفت: در سال گذشته بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره ۱۵، تبصره ۱۸ و مشاغل خانگی به فعالان صنایعدستی استان پرداخت شد که نقش مهمی در توسعه کارگاهها، اشتغال و رونق تولیدات صنایعدستی داشته است.
فعالی خاطرنشان کرد: همچنین میزان صادرات صنایعدستی گلستان در سال گذشته به دو میلیون و ۵۲۱ هزار و ۴۳۴ دلار رسید که بیانگر ظرفیت بالای هنرمندان استان در حضور در بازارهای بینالمللی و معرفی هنر اصیل گلستان به جهان است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان تشکیل اتحادیه صنایعدستی شرکتهای تعاونی گلستان را یکی از مهمترین اقدامات سال گذشته برشمرد و افزود: این اتحادیه باهدف انسجامبخشی به فعالان این حوزه تشکیلشده و میتواند بهعنوان نماینده خانواده بزرگ صنایعدستی استان در پیگیری مطالبات صنفی، توسعه بازار فروش و ارتقای جایگاه اقتصادی هنرمندان نقشآفرین باشد.
فعالی همچنین از انعقاد تفاهمنامه با سرمایهگذار بخش خصوصی برای ایجاد تمپارک صنایعدستی بندرگز خبر داد و گفت: این پروژه بهعنوان یکی از طرحهای پیشران استان، زمینه معرفی بهتر ظرفیتهای صنایعدستی و فرهنگی گلستان، جذب سرمایهگذاری و توسعه گردشگری را فراهم خواهد کرد.
در ادامه، معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی گلستان نیز ضمن تبریک هفته صنایعدستی به هنرمندان، صنعتگران و فعالان این حوزه، گزارشی از عملکرد یکساله معاونت صنایعدستی استان ارائه کرد.
مریم حاجیابراهیمی گفت: در یک سال اخیر در مجموع ۲هزار و ۴۷۸ مجوز در حوزه صنایعدستی صادر یا تمدید شده است که شامل یکهزار و ۸۳۲ فقرهپروانه کارگاه انفرادی، ۱۹ فقره پروانه کارگاه گروهی، ۶۱۹ فقره کارت صنعتگری و هشت فقره جواز تأسیس بوده است.
او با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه آموزش افزود: طی این مدت ۳۱۸ نفر در قالب ۲۳ دوره آموزشی ویژه شاغلان صنایعدستی آموزش دیدند و ۹۴۹ نفر نیز در ۴۹ دوره آموزشی کوتاهمدت شرکت کردند که درمجموع یکهزار و ۲۶۷ نفر از آموزشهای شاغلان و کوتاهمدت بهرهمند شدند.
حاجیابراهیمی خاطرنشان کرد: با احتساب آموزشهای مهارتی اجراشده در همکاری با آموزشوپرورش، مراکز نظاموظیفه و زندانها، تعداد کل افراد آموزشدیده در حوزه صنایعدستی استان به دو هزار و ۶۵۶ نفر رسیده است.
او در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه برندینگ و ارتقای کیفیت آثار صنایعدستی اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته ۵۲ اثر از هنرمندان استان موفق به دریافت مهر اصالت ملی شدند که گامی مهم در معرفی و حمایت از تولیدات باکیفیت صنایعدستی گلستان به شمار میرود.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی گلستان افزود: همچنین رشته «الحاقات صنایعدستی ترکمن و کارکرد فرهنگی آن (آلاجه)» در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسید و رشته «پاپوشهای سنتی ترکمن» نیز در قالب برنامه باززندهسازی و احیای رشتههای صنایعدستی احیا شد.
او با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه بازاریابی و عرضه محصولات صنایعدستی گفت: طی یک سال گذشته ۶۲ نمایشگاه صنایعدستی در استان برگزار و در ۴۵ نمایشگاه نیز مشارکت شد. همچنین ۲۸ بازارچه موقت صنایعدستی راهاندازی و ۲۳ مجوز فروشگاه صنایعدستی صادر شد که نقش مهمی در توسعه بازار فروش محصولات و حمایت از هنرمندان داشته است.
حاجیابراهیمی در پایان بیان کرد: مجموعه اقدامات انجامشده در حوزه آموزش، حمایتهای مالی، توسعه بازار، صدور مجوزها، احیای رشتههای بومی و تقویت زیرساختهای توسعه صنایعدستی، زمینهساز ارتقای جایگاه صنایعدستی گلستان در سطح ملی و بینالمللی شده و مسیر تحقق شعار «صنایعدستی؛ اصالت هویت و اقتصاد خلاق» را هموارتر کرده است.
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