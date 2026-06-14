۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۵

صنایع‌دستی گلستان یک‌ساله پرثمر را پشت سر گذاشت/ از تشکیل اتحادیه تا جذب سرمایه‌گذار برای تم‌پارک صنایع‌دستی

صنایع‌دستی گلستان یک‌ساله پرثمر را پشت سر گذاشت/ از تشکیل اتحادیه تا جذب سرمایه‌گذار برای تم‌پارک صنایع‌دستی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان از رشد شاخص‌های مختلف این حوزه در یک سال گذشته خبر داد و گفت: اعطای ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات، تشکیل اتحادیه صنایع‌دستی و انعقاد تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در طرح تم‌پارک صنایع‌دستی استان در بندر گز از مهم‌ترین دستاوردهای این حوزه در استان بوده است.

به‌گزارش میراث‌آریا، فریدون فعالی امروز یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ ضمن تبریک فرارسیدن هفته صنایع‌دستی، بیان کرد: ۲۰ خرداد، روز جهانی صنایع‌دستی و آغاز هفته صنایع‌دستی، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت هنرهای اصیل، دانش بومی و میراث گران‌سنگی است که نسل به نسل در دستان هنرمندان این سرزمین تداوم‌یافته و این روزها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان هویت فرهنگی و ظرفیت‌های اقتصاد خلاق شناخته می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در حوزه صنایع‌دستی افزود: گلستان با برخورداری از ۸۴ رشته فعال صنایع‌دستی ازجمله ۳۴ رشته بومی و اصیل و حضور حدود ۴۰ هزار هنرمند و صنعتگر، یکی از قطب‌های مهم صنایع‌دستی کشور به شمار می‌آید و این ظرفیت ارزشمند نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و حفظ هویت فرهنگی استان دارد.

او با اشاره به مهم‌ترین دستاوردهای یک‌ساله اخیر حوزه صنایع‌دستی استان گفت: در سال گذشته بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره ۱۵، تبصره ۱۸ و مشاغل خانگی به فعالان صنایع‌دستی استان پرداخت شد که نقش مهمی در توسعه کارگاه‌ها، اشتغال و رونق تولیدات صنایع‌دستی داشته است.

فعالی خاطرنشان کرد: همچنین میزان صادرات صنایع‌دستی گلستان در سال گذشته به دو میلیون و ۵۲۱ هزار و ۴۳۴ دلار رسید که بیانگر ظرفیت بالای هنرمندان استان در حضور در بازارهای بین‌المللی و معرفی هنر اصیل گلستان به جهان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان تشکیل اتحادیه صنایع‌دستی شرکت‌های تعاونی گلستان را یکی از مهم‌ترین اقدامات سال گذشته برشمرد و افزود: این اتحادیه باهدف انسجام‌بخشی به فعالان این حوزه تشکیل‌شده و می‌تواند به‌عنوان نماینده خانواده بزرگ صنایع‌دستی استان در پیگیری مطالبات صنفی، توسعه بازار فروش و ارتقای جایگاه اقتصادی هنرمندان نقش‌آفرین باشد.

فعالی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه با سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای ایجاد تم‌پارک صنایع‌دستی بندرگز خبر داد و گفت: این پروژه به‌عنوان یکی از طرح‌های پیشران استان، زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های صنایع‌دستی و فرهنگی گلستان، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری را فراهم خواهد کرد.

در ادامه، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گلستان نیز ضمن تبریک هفته صنایع‌دستی به هنرمندان، صنعتگران و فعالان این حوزه، گزارشی از عملکرد یک‌ساله معاونت صنایع‌دستی استان ارائه کرد.

مریم حاجی‌ابراهیمی گفت: در یک سال اخیر در مجموع ۲هزار و ۴۷۸ مجوز در حوزه صنایع‌دستی صادر یا تمدید شده است که شامل یک‌هزار و ۸۳۲ فقرهپروانه کارگاه انفرادی، ۱۹ فقره پروانه کارگاه گروهی، ۶۱۹ فقره کارت صنعتگری و هشت فقره جواز تأسیس بوده است.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش افزود: طی این مدت ۳۱۸ نفر در قالب ۲۳ دوره آموزشی ویژه شاغلان صنایع‌دستی آموزش دیدند و ۹۴۹ نفر نیز در ۴۹ دوره آموزشی کوتاه‌مدت شرکت کردند که درمجموع یک‌هزار و ۲۶۷ نفر از آموزش‌های شاغلان و کوتاه‌مدت بهره‌مند شدند.

حاجی‌ابراهیمی خاطرنشان کرد: با احتساب آموزش‌های مهارتی اجراشده در همکاری با آموزش‌وپرورش، مراکز نظام‌وظیفه و زندان‌ها، تعداد کل افراد آموزش‌دیده در حوزه صنایع‌دستی استان به دو هزار و ۶۵۶ نفر رسیده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه برندینگ و ارتقای کیفیت آثار صنایع‌دستی اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته ۵۲ اثر از هنرمندان استان موفق به دریافت مهر اصالت ملی شدند که گامی مهم در معرفی و حمایت از تولیدات باکیفیت صنایع‌دستی گلستان به شمار می‌رود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گلستان افزود: همچنین رشته «الحاقات صنایع‌دستی ترکمن و کارکرد فرهنگی آن (آلاجه)» در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسید و رشته «پاپوش‌های سنتی ترکمن» نیز در قالب برنامه باززنده‌سازی و احیای رشته‌های صنایع‌دستی احیا شد.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بازاریابی و عرضه محصولات صنایع‌دستی گفت: طی یک سال گذشته ۶۲ نمایشگاه صنایع‌دستی در استان برگزار و در ۴۵ نمایشگاه نیز مشارکت شد. همچنین ۲۸ بازارچه موقت صنایع‌دستی راه‌اندازی و ۲۳ مجوز فروشگاه صنایع‌دستی صادر شد که نقش مهمی در توسعه بازار فروش محصولات و حمایت از هنرمندان داشته است.

حاجی‌ابراهیمی در پایان بیان کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش، حمایت‌های مالی، توسعه بازار، صدور مجوزها، احیای رشته‌های بومی و تقویت زیرساخت‌های توسعه صنایع‌دستی، زمینه‌ساز ارتقای جایگاه صنایع‌دستی گلستان در سطح ملی و بین‌المللی شده و مسیر تحقق شعار «صنایع‌دستی؛ اصالت هویت و اقتصاد خلاق» را هموارتر کرده است.

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کد خبر 1405032402117
ابوالفضل آذری
دبیر مرضیه امیری

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