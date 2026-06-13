به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هم‌زمان با چهارمین روز از هفته صنایع‌دستی امروز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ نشست اتحادیه شرکت‌های تعاونی صنایع‌دستی، انجمن صنایع‌دستی و سوغات زیرمجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان و سرتیم‌های شبکه‌سازی صنایع‌دستی با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان برگزار شد.

در این نشست که در دفتر مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان برگزار شد، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، هوشنگ فندرسکی دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، مریم حاجی‌ابراهیمی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان، اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه شرکت تعاونی صنایع‌دستی، انجمن صنایع‌دستی اتاق بازرگانی و تعدادی از فعالان صنایع‌دستی استان حضور داشتند.

در این نشست، اعضای اتحادیه، انجمن و فعالان صنایع‌دستی استان به بیان مسائل، دغدغه‌ها، ظرفیت‌ها، برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده پرداختند و بر ضرورت افزایش تعامل، هم‌افزایی و انسجام میان فعالان این حوزه برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای تأکید شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه صنایع‌دستی گفت: با شکل‌گیری اتحادیه و انجمن صنایع‌دستی و بهره‌مندی از ظرفیت هنرمندان و فعالان این حوزه، فرصت بسیار خوبی برای توسعه صنایع‌دستی و همچنین تقویت صنعت گردشگری استان فراهم شده است.

فریدون فعالی افزود: اتحادیه شرکت‌های تعاونی صنایع‌دستی یک فرصت ارزشمند برای هنرمندان صنایع‌دستی استان است که یکی از اولویت‌های ما ایجاد این اتحادیه بود و اکنون با شکل‌گیری آن، لازم است هیئت‌مدیره برای تقویت ساختار، سازمان‌دهی فعالیت‌ها و ایجاد تشکیلات منسجم تلاش بیشتری داشته باشند.

او همچنین با اشاره به نقش مدیریت شهری در حمایت از هنرمندان گفت: شهرداران نقش بسزایی در رشد تولید، ایجاد بازارهای فروش و حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی دارند و همراهی مدیریت شهری می‌تواند زمینه توسعه این بخش را فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با تقدیر از تلاش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان خاطرنشان کرد: از اتاق بازرگانی استان انتظار ویژه‌ای در برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی داریم، چراکه این مجموعه می‌تواند نقش مؤثری در توسعه صنایع‌دستی و توسعه صنعت گردشگری استان داشته باشد.

او ادامه داد: امیدواریم با همکاری و همراهی انجمن صنایع‌دستی، اتحادیه شرکت‌های تعاونی صنایع‌دستی و اتاق بازرگانی، تقویم زمان‌بندی برنامه‌ها و رویدادهای صنایع‌دستی استان شکل بگیرد تا بتوانیم با انسجام بیشتر، برنامه‌ها را دنبال و ظرفیت‌های موجود را بهتر معرفی کنیم.

فعالی افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برای حمایت از این مسیر و فراهم کردن زمینه برگزاری برنامه‌ها و رویدادهای مرتبط، هر فرصتی که در توان داشته باشد در اختیار فعالان و تشکل‌های این حوزه قرار خواهد داد.

او تصریح کرد: گلستان با توجه به تنوع فرهنگی، ظرفیت‌های هنری و حضور هنرمندان توانمند، این قابلیت را دارد که به قطب نخست صنایع‌دستی کشور تبدیل شود.

در پایان این نشست، بر ضرورت استمرار تعامل میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تشکل‌های بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و فعالان صنایع‌دستی استان برای توسعه بازار، حمایت از هنرمندان، افزایش فرصت‌های تجاری و معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی گلستان تأکید شد.

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