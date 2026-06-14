به گزارش میراث‌آریا، همزمان با چهارمین روز از هفته صنایع‌دستی و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عین‌الله شهابی امام‌جمعه شهرستان بندرگز، سعید هراتی فرماندار شهرستان، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان و غلامرضا ممشلو بخشدار مرکزی بندرگز، چهار طرح حوزه صنایع‌دستی شامل سه کارگاه و فروشگاه صنایع‌دستی و یک کارگاه سفال و سرامیک با مجموع سرمایه‌گذاری ۸۴ میلیارد ریال و اشتغال‌زایی مستقیم برای ۱۶ نفر به بهره‌برداری رسید.

در این برنامه، فروشگاه صنایع‌دستی «رست گالری» با حجم سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد ریال و اشتغال‌زایی برای پنج نفر افتتاح شد.

فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان در حاشیه این مراسم گفت: هیچ‌گونه محدودیتی در راستای حمایت از هنرمندان این حوزه، به‌ویژه در زمینه پرداخت تسهیلات، وجود ندارد و تلاش می‌کنیم زمینه توسعه فعالیت‌های تولیدی و عرضه محصولات صنایع‌دستی فراهم شود.

همچنین کارگاه و فروشگاه صنایع‌دستی «آترا» با حجم سرمایه‌گذاری ۸ میلیارد ریال و ایجاد فرصت اشتغال برای سه نفر با هدف توسعه فعالیت‌های صنایع‌دستی، حمایت از تولیدکنندگان و فراهم‌سازی زمینه عرضه محصولات هنرمندان این حوزه به بهره‌برداری رسید.

کارگاه و فروشگاه صنایع‌دستی «آغوزدار» نیز با سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد ریال و اشتغال‌زایی برای سه نفر افتتاح شد. این مجموعه با هدف حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، توسعه فعالیت‌های تولیدی و فراهم‌سازی زمینه عرضه و فروش محصولات هنری راه‌اندازی شده است.

در ادامه، کارگاه سفال و سرامیک روستای وطنا شهرستان بندرگز با حجم سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد ریال و ایجاد فرصت اشتغال برای پنج نفر افتتاح شد. این کارگاه با هدف توسعه تولیدات صنایع‌دستی، حمایت از هنرمندان و رونق فعالیت‌های هنری در حوزه سفال و سرامیک فعالیت خود را آغاز کرده است.

در حاشیه این برنامه‌ها، نشست صمیمی با جمعی از هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان بندرگز برگزار شد. در این نشست، هنرمندان به بیان دغدغه‌ها، مسائل و پیشنهادهای خود در حوزه بیمه هنرمندان، پرداخت تسهیلات، آموزش، صدور کارت‌های آموزشی و ایجاد فضاهای مناسب برای عرضه و فروش محصولات تولیدی پرداختند.

مسئولان حاضر در این نشست ضمن استماع مطالبات و پیشنهادهای هنرمندان، بر پیگیری مسائل مطرح‌شده و ارائه راهکارهای حمایتی به‌منظور توسعه فعالیت‌های صنایع‌دستی و تقویت فعالیت تولیدکنندگان این حوزه تأکید کردند.

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