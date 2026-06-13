به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هوشنگ فندرسکی امروز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ در نشست اتحادیه شرکت‌های تعاونی صنایع‌دستی، انجمن صنایع‌دستی و سوغات اتاق بازرگانی گرگان و سرتیم‌های شبکه‌سازی صنایع‌دستی استان با فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان تشکل‌های صنایع‌دستی گفت: برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای، انجمن‌ها و تشکل‌های این حوزه باید ارتباط بیشتری با یکدیگر داشته باشند و برنامه‌ریزی‌های مشترک را دنبال کنند.

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان افزود: توسعه و پیشرفت صنایع‌دستی نیازمند طراحی اقدامات اثرگذار و تدوین برنامه‌های عملیاتی است و بخش خصوصی باید با حمایت و راهبری دستگاه‌های دولتی در این مسیر فعال‌تر عمل کند.

او با اشاره به اهمیت مطالبه‌گری در حوزه صنایع‌دستی بیان کرد: تشکل‌ها باید با انسجام بیشتر مطالبات خود را پیگیری کنند، زیرا مطالبه‌گری هدفمند می‌تواند بسیاری از موانع این حوزه را برطرف کند.

فندرسکی ادامه داد: در حوزه تجارت صنایع‌دستی باید برنامه مشخص و عملیاتی وجود داشته باشد و بخش خصوصی، به‌ویژه اتحادیه و انجمن، باید در این زمینه نقش فعال‌تری ایفا کنند. اتاق بازرگانی و اداره‌کل میراث‌فرهنگی نیز در کنار فعالان این حوزه خواهند بود.

او همچنین از آمادگی اتاق بازرگانی برای همکاری در برگزاری رویدادهای فرهنگی و اقتصادی از جمله جشنواره فرهنگ اقوام خبر داد.

در پایان این نشست بر استمرار تعامل میان تشکل‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای توسعه بازار و معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان تأکید شد.

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