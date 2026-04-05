حضور مدیرکل بازرسی استانداری کرمانشاه در اداره میراث فرهنگی/ قدردانی برای خدمت رسانی ستاد سفر به مردم در شرایط جنگی

به‌گزارش میراث‌آریا، امیر شاه‌آبادی روز یکشنبه ۱۶ فروردین‌ماه با حضور در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بازدید از قسمت‌های مختلف اداره‌کل نحوه خدمات دهی به ارباب رجوع و حضور پرسنل اداره‌کل در محل کار را بررسی کرد.

مدیرکل بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری کرمانشاه در ادامه با سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه دیدار کرد.

او در این نشست ضمن تقدیر از خدمات ستاد اجرایی خدمات سفر استان در ایام نوروز بر لزوم تداوم خدمت‌رسانی به مردم در زمان جنگ تحمیلی تاکید کرد.

در این دیدار مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه، گزارشی از فعالیت‌های اداره‌کل و حضور کارکنان در ایام جنگ تحمیلی ارائه کرد.

برابر مصوبه استانداری کرمانشاه حضور پرسنل دستگاه‌های اجرایی در ایام جنگ تحمیلی با ظرفیت ۳۰ درصد انجام می‌گیرد.

