۱۶ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۲

جاذبه‌های گردشگری قزوین میزبان حدود ۲۱ هزار گردشگر نوروزی

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین از بازدید ۲۰ هزار و ۸۲۳ گردشگر از جاذبه‌ها و بناهای تاریخی این استان از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا نیمه اول فروردین ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ با اشاره به آمادگی ۱۷ بنای تاریخی قابل بازدید در سطح استان برای میزبانی از میهمانان نوروزی تصریح کرد: در این ایام، مجموعه تاریخی‌فرهنگی سعدالسلطنه و منطقه گردشگری الموت بیشترین میزان بازدید را به خود اختصاص دادند و در صدر مقاصد گردشگری استان قرار گرفتند

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین افزود: استقبال گردشگران از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی قزوین نشان‌دهنده ظرفیت بالای این استان در حوزه گردشگری است و در این ایام تلاش شد شرایط مناسبی برای حضور مسافران و گردشگران نوروزی برای بازدید از بناهای تاریخی فراهم شود. 

مهدوی با ابراز امیدواری نسبت به بازگشت کامل کشور به شرایط عادی اظهار کرد: امیدواریم با فراهم شدن آرامش و ثبات بیشتر، زمینه برای حضور گسترده‌تر گردشگران و رونق بیش از پیش صنعت گردشگری استان فراهم شود.

