به گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ با اشاره به آمادگی ۱۷ بنای تاریخی قابل بازدید در سطح استان برای میزبانی از میهمانان نوروزی تصریح کرد: در این ایام، مجموعه تاریخی‌فرهنگی سعدالسلطنه و منطقه گردشگری الموت بیشترین میزان بازدید را به خود اختصاص دادند و در صدر مقاصد گردشگری استان قرار گرفتند

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین افزود: استقبال گردشگران از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی قزوین نشان‌دهنده ظرفیت بالای این استان در حوزه گردشگری است و در این ایام تلاش شد شرایط مناسبی برای حضور مسافران و گردشگران نوروزی برای بازدید از بناهای تاریخی فراهم شود.

مهدوی با ابراز امیدواری نسبت به بازگشت کامل کشور به شرایط عادی اظهار کرد: امیدواریم با فراهم شدن آرامش و ثبات بیشتر، زمینه برای حضور گسترده‌تر گردشگران و رونق بیش از پیش صنعت گردشگری استان فراهم شود.

