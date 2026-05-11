بهگزارش خبرنگار میراث آریا، محمد نوذری روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در آیین پاسداشت اهداگران سند و مدارک تاریخی گفت: حضور مردم در طبیعت، دعای بارش باران و برگزاری آیین پنجاه روز پس از نوروز، ریشه در یک سنت دینی و فرهنگی عمیق دارد و امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به این پیوستگی میان ملیت، مذهب و تاریخ نیازمند است.
استاندار قزوین ادامه داد: میتوان آیین پنجاهبدر را با شکوهی بیشتر و حتی در سطحی فراتر از مرزهای استان و کشور معرفی کرد. به گفته استاندار قزوین، سال گذشته نیز با دعوت از سفرا تلاش شد این مراسم و دیگر ظرفیتهای استان به شکلی گستردهتر معرفی شود.
نوذری خاطرنشان کرد: قزوین در کنار آیینهای کهن، از تاریخ درخشانی در دورههای مختلف از جمله پیش از اسلام، عصر مشروطه، نهضت ملی نفت و انقلاب اسلامی برخوردار است و همین پیشینه غنی، این استان را به یکی از کانونهای مهم هویتی و تاریخی کشور تبدیل کرده است.
ظرفیتهای تاریخی، مذهبی و طبیعی قزوین بینظیر است
استاندار قزوین ادامه داد: این استان از نظر ظرفیتهای تاریخی، مذهبی، طبیعی و فرهنگی، مجموعهای کمنظیر در کشور است و کمتر استانی را میتوان یافت که چنین تنوعی از مواهب و داشتهها را بهصورت همزمان در اختیار داشته باشد.
نوذری اظهار کرد: قزوین با برخورداری از طبیعت زیبا، بناهای تاریخی متعدد، اماکن مذهبی شاخص و شخصیتهای برجسته علمی و فرهنگی، یک گنجینه ارزشمند ملی است، اما با وجود ثبت بخش قابلتوجهی از آثار تاریخی کشور در این استان، هنوز آنگونه که باید شناخته نشده است.
او با اشاره به باغستانهای سنتی قزوین تصریح کرد: این میراث ارزشمند در دهههای گذشته آسیبهای زیادی دیده، اما باید با هر امکان و ظرفیتی برای حفظ باقیمانده آن تلاش کرد. به گفته وی، صیانت از این داشتهها علاوه بر حفظ هویت تاریخی استان، میتواند به رونق گردشگری نیز کمک کند.
استاندار قزوین افزود: یکی از رویکردهای اصلی مدیریت استان، توسعه گردشگری و معرفی ظرفیتهای قزوین به مردم ایران و جهان است و در این مسیر، استفاده از همه توان فرهنگی، اجتماعی و رسانهای ضروری خواهد بود.
نخواندن تاریخ، از چالشهای مهم نسل کنونی است
نوذری اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشها و مشکلات نسل کنونی، نخواندن تاریخ و بیاطلاعی از گذشته تاریخی و فرهنگی است. به گفته محمد نوذری، این خلأ موجب میشود جامعه در برابر تهاجم فرهنگی آسیبپذیرتر شود و لازم است با برنامهریزی فرهنگی، این کمبود جبران شود.
او افزود: آشنایی نسل جوان با هویت تاریخی و فرهنگی، ضرورتی انکارناپذیر است و باید از ظرفیت اساتید، فرهیختگان و نخبگان برای معرفی بهتر گذشته پرافتخار این استان بهره گرفت.
استاندار با بیان اینکه میراث مکتوب و اسناد تاریخی فقط مجموعهای از کاغذهای قدیمی نیستند، افزود: این آثار در واقع حافظه تاریخی یک ملت به شمار میروند و هر کشوری که از تاریخ و عقبه فرهنگی خود فاصله بگیرد، با بحران هویت مواجه خواهد شد.
او تأکید کرد: امروز برخی کشورها تلاش میکنند برای خود تاریخسازی کنند، در حالی که ایران و قزوین از پیشینهای غنی و واقعی برخوردارند و باید این داشتههای ارزشمند بهدرستی حفظ، معرفی و به نسلهای آینده منتقل شوند.
