بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سرهنگ ناصر حبیبیان روز ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: ۱۹۰ سرکشی و بازدید نیروهای یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی زنجان از آثار و ابنیه تاریخی تحت پوشش در سطح استان در دو هفته اول نوروز ۱۴۰۵ انجام شد.
فرمانده یگانحفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان افزود: ۲۶ مورد تعامل با دهیاران و اعضای شورای روستاها، ۱۲۰ مورد سرکشی و پایش از آثار تاریخی، ۱۲ مورد پیگیری حفاری، ۱۴ مورد سرکشی از بازار تاریخی، ۵ مورد گشت مشترک با یگان حفاظت های سایر دستگاههای اجرایی، ۷ مورد بازدید از واحدهای خدمت رسان گردشگری، ۸ مورد بازدید فرمانده و نیروهای یگان حفاظت از آثار تاریخی شهرستانها از اولین روز از نوروز تا ۱۵ فروردین ماه انجام شد.
او گفت: این اقدام به منظور پیشگیری از هرگونه تخریب، سرقت یا آسیب احتمالی به آثار تاریخی انجام میشود و به گردشگران و بازدیدکنندگان اطمینان خاطر میدهد که در محیطی امن و با آرامش به بازدید از این اماکن بپردازند.
سرهنگ حبیبان گفت: تلاش نیروهای یگان حفاظت در ایام نوروز و بعد از آن هم ادامه خواهد داشت.
