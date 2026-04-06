تشرف ۳۰۰ هزار نفر زائر از بقاع متبرکه استان زنجان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید میکائیل موسوی امروز دوشنبه ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بازدید نوروزی از ۲۰۰بقعه متبرکه، امامزاده و مساجد تاریخی استان برگزار شد که از یکم تا ۱۵ فروردین جاری ۳۰۰ هزار نفر زائر بازدید کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان و دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان افزود: برنامه ها و خدمات مختلفی در قالب طرح آرامش بهاری، مراسم تحویل سال نو، ایستگاه صلواتی، موکب و غیره توسط اداره کل اوقاف استان به زائران ارائه شد.

موسوی گفت: بازدید از بقاع متبرکه توسط کارشناسان معاونت گردشگری و اداره اوقاف به صورت روزانه در ایام نوروز برگزار شد.

او تأکید کرد: طرح نظارت نوروزی تا پایان فروردین ادامه می یابد.

