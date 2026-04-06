۱۷ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۳

تشرف ۳۰۰ هزار نفر زائر از بقاع متبرکه استان زنجان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان و دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان گفت: بازدید نوروزی از ۲۰۰بقعه متبرکه، امامزاده و مساجد تاریخی استان برگزار شد که از یکم تا ۱۵ فروردین جاری ۳۰۰ هزار نفر زائر بازدید کردند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید میکائیل موسوی امروز دوشنبه ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بازدید نوروزی از ۲۰۰بقعه متبرکه، امامزاده و مساجد تاریخی استان برگزار شد که از یکم تا ۱۵ فروردین جاری ۳۰۰ هزار نفر زائر بازدید کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان و دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان افزود: برنامه ها و خدمات مختلفی در قالب طرح آرامش بهاری، مراسم تحویل سال نو، ایستگاه صلواتی، موکب و غیره توسط اداره کل اوقاف استان به زائران ارائه شد.

موسوی گفت: بازدید از بقاع متبرکه توسط کارشناسان معاونت گردشگری و اداره اوقاف به صورت روزانه در ایام نوروز برگزار شد.

او تأکید کرد: طرح نظارت نوروزی تا پایان فروردین ادامه می یابد.

کد خبر 1405011701192
زهرا محمدی
دبیر مهدی ارجمند

