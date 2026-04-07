۱۸ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۳

زارچ؛ الگویی از همدلی و حفاظت از تاریخ در احیای بافت تاریخی با مشارکت مردم

در اقدامی ستودنی، مردم زارچ با همراهی مسئولین، گامی بلند در جهت حفظ و احیای بافت تاریخی این شهرستان برداشتند. این طرح که با محوریت مشارکت مردمی و همکاری دستگاه‌های اجرایی در محله بهارستان آغاز شده، نه تنها به حفظ هویت تاریخی زارچ کمک می‌کند، بلکه به عنوان الگویی ارزشمند برای سایر مناطق استان در زمینه صیانت از میراث فرهنگی و تقویت سرمایه اجتماعی مطرح است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مرمت بافت تاریخی شهرستان زارچ با حضور فرماندار زارچ، مدیران استانی و محلی و جمعی از اهالی محله بهارستان زارچ انجام شد.

سید محمد رستگاری، مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد در این خصوص گفت: این طرح با تأکید بر مشارکت مردم و همکاری دستگاه‌های اجرایی، به منظور احیای هویت تاریخی و صیانت از میراث ارزشمند منطقه اجرا شد و در سایر محلات و بافت تاریخی شهرستان ادامه خواهد داشت.

رستگاری با اشاره به اینکه آثار تاریخی و بافت‌های فرهنگی، شناسنامه یک ملت و هویت یک سرزمین هستند، افزود: حفظ و نگهداری از این گنجینه‌های ارزشمند، وظیفه‌ای همگانی است که تنها با اتکا به نهادهای دولتی امکان‌پذیر نیست و مشارکت فعال و مؤثر مردم در این زمینه، نقشی حیاتی ایفا می‌کند.

 او تصریح کرد: هنگامی که مردم در فرآیند مرمت و نگهداری از آثار تاریخی مشارکت می‌کنند، حس تعلق خاطر و مسئولیت‌پذیری آن‌ها نسبت به این میراث افزایش می‌یابد؛ آن‌ها آثار را متعلق به خود دانسته و در حفظ و پاسداری از آن کوشاتر خواهند بود.

به گفته رستگاری، مشارکت مردمی می‌تواند در تأمین نیروی کار داوطلب، جمع‌آوری کمک‌های مالی، و حتی ارائه دانش و تخصص‌های بومی، بار سنگینی را از دوش دولت برداشته و روند مرمت را تسریع بخشد.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد تاکید کرد: پروژه‌های مشارکتی در حوزه میراث فرهنگی، با ایجاد فضایی برای همکاری و همدلی بین مردم و مسئولین، به تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام جامعه کمک می‌کند و اقدام مردم زارچ در کنار مسئولین، نمونه‌ای درخشان از تحقق این مفاهیم است. این الگو می‌تواند الهام‌بخش سایر مناطق استان باشد تا با تکیه بر توانمندی‌های بومی و روحیه همبستگی، میراث گران‌بهای خود را برای نسل‌های آینده حفظ کنند.

ملیحه فخاری
دبیر مهدی ارجمند

