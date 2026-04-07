زارچ؛ الگویی از همدلی و حفاظت از تاریخ در احیای بافت تاریخی با مشارکت مردم

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مرمت بافت تاریخی شهرستان زارچ با حضور فرماندار زارچ، مدیران استانی و محلی و جمعی از اهالی محله بهارستان زارچ انجام شد.

سید محمد رستگاری، مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد در این خصوص گفت: این طرح با تأکید بر مشارکت مردم و همکاری دستگاه‌های اجرایی، به منظور احیای هویت تاریخی و صیانت از میراث ارزشمند منطقه اجرا شد و در سایر محلات و بافت تاریخی شهرستان ادامه خواهد داشت.

رستگاری با اشاره به اینکه آثار تاریخی و بافت‌های فرهنگی، شناسنامه یک ملت و هویت یک سرزمین هستند، افزود: حفظ و نگهداری از این گنجینه‌های ارزشمند، وظیفه‌ای همگانی است که تنها با اتکا به نهادهای دولتی امکان‌پذیر نیست و مشارکت فعال و مؤثر مردم در این زمینه، نقشی حیاتی ایفا می‌کند.

او تصریح کرد: هنگامی که مردم در فرآیند مرمت و نگهداری از آثار تاریخی مشارکت می‌کنند، حس تعلق خاطر و مسئولیت‌پذیری آن‌ها نسبت به این میراث افزایش می‌یابد؛ آن‌ها آثار را متعلق به خود دانسته و در حفظ و پاسداری از آن کوشاتر خواهند بود.

به گفته رستگاری، مشارکت مردمی می‌تواند در تأمین نیروی کار داوطلب، جمع‌آوری کمک‌های مالی، و حتی ارائه دانش و تخصص‌های بومی، بار سنگینی را از دوش دولت برداشته و روند مرمت را تسریع بخشد.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد تاکید کرد: پروژه‌های مشارکتی در حوزه میراث فرهنگی، با ایجاد فضایی برای همکاری و همدلی بین مردم و مسئولین، به تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام جامعه کمک می‌کند و اقدام مردم زارچ در کنار مسئولین، نمونه‌ای درخشان از تحقق این مفاهیم است. این الگو می‌تواند الهام‌بخش سایر مناطق استان باشد تا با تکیه بر توانمندی‌های بومی و روحیه همبستگی، میراث گران‌بهای خود را برای نسل‌های آینده حفظ کنند.

