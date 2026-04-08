به گزارش خبرنگار میراثآریا، در راستای بررسی میدانی وضعیت پروژههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، روز گذشته ۱۸ فروردین ماه، توسط مدیرکل و معاون توسعه مدیریت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد، بازدیدی جامع از ظرفیتهای شهرستان خاتم و شهر هرات به عمل آمد.
در این برنامه، ضمن حضور در میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان و گفتگو با کارشناسان حوزههای مختلف، دغدغههای فعالان این عرصه در خصوص کمبود اعتبارات و نیازهای مرمتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
در بخشی از این بازدید، از مجموعههای تاریخی تحت مالکیت بخش خصوصی نیز سرکشی شد. پس از گفتوگو با مالکان، مقرر شد با حمایتهای فنی و اعتباری مرکز استان، روند مرمت این بناها شتاب گرفته و با قول مساعد مالکان، این فضاها برای کاربریهای فرهنگی و میزبانی از رویدادهای گردشگری مهیا شود.
همچنین با اشاره به محدودیتهای مالی برخی شهرداریها و دهیاریهای منطقه، بر ضرورت اتخاذ رویکردهای مشارکتی نوین تاکید شد.
از جمله مصوبات و نتایج مهم این سفر میتوان به پیگیری تامین مصالح برای ابنیه تاریخی، گسترش دورههای آموزش صنایعدستی و ایجاد زمینههای تشویقی برای جذب سرمایهگذاران در شهرستان خاتم اشاره کرد که نویدبخش تحولی تازه در صیانت از مواریث فرهنگی این منطقه خواهد بود.
