بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی روز پنجشنبه ۲۰ فروردینماه ۱۴۰۵ در نشست با فرماندار و شهردار بروجن گفت: پیگیری مسائل گردشگری از جمله احداث بازارچه صنایعدستی با مشارکت شهرداری بروجن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: رفع مشکلات مسجد تاریخی «آشیخعلی» بروجن و تسریع در روند تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای گردشگری شهرستان بروجن به اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی در این شهرستان منجر میشود.
صادقی تصریح کرد: ساماندهی زمینهای اطراف مسجد تاریخی «آشیخعلی» و ایجاد بستر مناسب برای هنرمندان از طریق راهاندازی بازارچه صنایعدستی بهعنوان مهمترین خواستههای مسئولان و مردم شهرستان بروجن مورد بررسی کارشناسی قرار میگیرد.
او یادآور شد: افزایش همکاری میان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری و شهرداری بروجن نقش مؤثری در تسریع طرحهای توسعهای دارد.
