ورود سامانه بارشی به کشور از ظهر امروز

به گزارش خبرنگار میراث آریا، از ظهر امروز شنبه ۲۲ فروردین ماه با ورود سامانه بارشی به کشور در برخی نقاط استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، اردبیل، زنجان و خوزستان، بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گرد و خاک، در نقاط سردسیر و مرتفع بارش برف و در نقاط مستعد بارش تگرگ پیش بینی می‌شود.

این شرایط فردا یکشنبه ۲۳ فروردین ماه علاوه بر مناطق ذکر شده در استان‌های لرستان، ایلام، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، قم، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس، غرب هرمزگان، شمال غرب کرمان، جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز تداوم خواهد داشت.

شرایط جوی مذکور دوشنبه ۲۴ فروردین ماه نیز در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، استان‌های واقع در دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز، برخی نقاط شرق و سه شنبه ۲۵ فروردین ماه در استان‌های ساحلی خزر و شمال شرق کشور ادامه می‌یابد.

روز سه شنبه ۲۵ فروردین ماه کاهش دما در استان‌های ساحلی خزر رخ خواهد داد و دریای خزر در این روز مواج است. خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان نیز روزهای یکشنبه ۲۳ و دوشنبه ۲۴ فروردین ماه مواج است.

امروز شنبه ۲۲ فروردین ماه آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار رقیق و از بعد از ظهر وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت ۲۲ و کمینه دمای آن ۱۲ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد بود.

