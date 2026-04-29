بهگزارش خبرنگار میراثآریا، یوسف سلمانخواه امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، با همراهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان، فرماندار رودبار، مدیرکل جهاد کشاورزی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای، معاون ادارهکل راه و شهرسازی گیلان و معاونین فرمانداری رودبار از پروژه در حال ساخت مجتمع پذیرایی بینراهی بازدید کردند.
سلمانخواه در بازدید از مجتمع بینراهی در حال ساخت لوشان اظهار کرد: این اقدام بهمنظور پیگیری روند اجرایی و بررسی میدانی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه و با حضور مسئولان استانی و شهرستانی انجام شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی گیلان با بیان اینکه مجتمعهای بینراهی یکی از ارکان مهم توسعه زیرساختهای گردشگری در محورهای مواصلاتی هستند، افزود: این طرحها علاوه بر فراهم کردن خدمات رفاهی و اقامتی برای گردشگران، میتوانند به شکل مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد فرصتهای شغلی، جذب سرمایهگذاری، ساماندهی خدمات مسیر و رونق کسب و کارهای محلی مؤثر باشند.
او همچنین تصریح کرد: توجه به استانداردسازی خدمات، افزایش کیفیت امکانات رفاهی و تقویت ظرفیتهای گردشگری در مسیرهای منتهی به مناطق گردشگری، موجب افزایش ماندگاری گردشگران و تقویت چرخه اقتصادی استان میشود.
سلمانخواه در ادامه گفت: این مجتمع پذیرایی با مساحت ۱۳ هزار متر مربع در دو طبقه، دارای ۳۰ واحد تجاری، هتل ۵ ستاره و ۶ واحد متل و رستوران و فودکورت با ظرفیت اشتغالزایی ۲۰۰ نفر به شکل مستقیم میباشد و فاز نخست آن در یکسال آینده و در مجموع ظرف ۳۰ ماه به طور کامل افتتاح خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی گیلان با تشریح اهمیت تکمیل پروژههای زیربنایی گردشگری، فراهم آوردن تسهیلات لازم برای سرمایهگذاران، ضرورت تامین مالی و حمایت پروژههای اولویتدار گردشگری استان از محل صندوق توسعه ملی، این مجتمع را نمونهای موفق از همکاری بخش خصوصی در ارتقای خدمات گردشگری منطقه دانست.
