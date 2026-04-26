به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد رستمی روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اشاره به مأموریت‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اظهار کرد: نگهداری و ایمن‌سازی مسیرهای مواصلاتی استان از مهم‌ترین وظایف راهداری است و در همین راستا بیش از ۳هزار میلیارد تومان قرارداد فعال در سطح استان در حال اجرا داریم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر افزود: این اقدامات شامل خط‌کشی راه‌ها، نصب روشنایی در مسیرهای مواصلاتی، حذف نقاط پرحادثه و حادثه‌خیز، ایمن‌سازی با جداکننده‌های مفصلی، نصب نیوجرسی به جای گاردریل و بهسازی محورهای اصلی استان است.

او با اشاره به شرایط خاص جنگ تحمیلی سوم گفت: یکی از وظایف اصلی ما در این مقطع، پشتیبانی لجستیکی از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه حمل کالاهای اساسی بود. از ابتدای جنگ رمضان از نهم اسفند، نه‌تنها کمبودی در حمل کالاهای اساسی نداشتیم، بلکه با افزایش چشمگیر مواجه شدیم.

رستمی تصریح کرد: میزان حمل کالاهای اساسی در این مدت حدود ۱۸۵ درصد افزایش یافت و در حوزه سفر نیز شاهد رشد حدود ۱۶۰ درصدی بودیم، درحالی که میانگین افزایش حمل کالاهای اساسی در کشور حدود ۳۰ درصد بوده است. این افزایش عمدتاً به‌منظور تسریع در تخلیه و انتقال کالاهای اساسی از بنادر، به‌ویژه بندر بوشهر و بندر امام خمینی، انجام شد و بخشی از حمل نیز از بنادر شهید رجایی و چابهار صورت گرفت.

او ادامه داد: در این مدت بیش از ۸۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه برای حمل کالاهای اساسی به بنادر استان خوزستان، بندر شهید رجایی و در مواردی چابهار اعزام شد و در مجموع حدود ۱۶۳ هزار تن کالای اساسی در سطح استان بوشهر جابه‌جا و تأمین شد که عمده آن شامل برنج، روغن و حبوبات بوده است.

مدیرکل راهداری بوشهر با اشاره به اقدامات پشتیبانی و مدیریت بحران بیان کرد: در جریان آسیب به برخی ابنیه راه‌ها، از جمله تخریب آبروها، در کمتر از ۳ تا ۴ روز آبروی جایگزین نصب و تردد برقرار شد و اجازه ندادیم هیچ محور ارتباطی در استان مسدود شود.

رستمی درباره عملکرد عمرانی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: در حوزه روکش آسفالت، تاکنون حدود ۳۸۶ کیلومتر روکش حفاظتی، لکه‌گیری و درزگیری انجام شده که تقریباً ۴ برابر برنامه سالانه است. همچنین عملیات خط‌کشی و علائم ایمنی متناسب با این پروژه‌ها اجرا شده است.

او با اشاره به پروژه‌های شاخص افزود: محور ساحلی دلوار – محمدعامری که هر ساله شاهد تصادفات متعددی بود، با تأمین اعتبار مناسب و همکاری سازمان بنادر در حال بهسازی اساسی است و برنامه داریم این مسیر تا پایان سال جاری به‌طور کامل بهسازی شود. همچنین در محور وحدتی – سردار، ۲ قطعه تقریباً تکمیل شده و قطعه سوم نیز قرارداد آن منعقد شده و در حال اجراست.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: محور اهرم به کلمه و واریانت ریزشی در برنامه قرار دارد تا امسال زیر بار ترافیک برود. محور کلمه به سمت گشی نیز با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در آستانه عقد قرارداد است. در محور آب‌پخش نیز بهسازی حدود ۱۳ کیلومتر با اعتباری در حدود ۱۷۰ میلیارد تومان در حال عقد قرارداد است.

رستمی تأکید کرد: در ایام جنگ و حتی تا ۲۸ اسفند، هیچ‌یک از پروژه‌ها تعطیل نشد و عملیات روکش آسفالت ادامه داشت. بلافاصله پس از تعطیلات نوروز نیز پروژه‌ها مجدداً فعال شدند و با تأمین قیر، هم‌اکنون در چندین محور عملیات آسفالت در حال انجام است و در روزهای آینده کارخانه‌های آسفالت در سایر شهرستان‌ها نیز فعال می‌شوند.

او به حذف پیچ‌های حادثه‌خیز اشاره کرد و گفت: حذف ۲۰ پیچ حادثه‌خیز در استان با مشارکت سازمان راهداری و استان در حال انجام است که بخشی از آن اجرا شده و مابقی نیز حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل راهداری بوشهر درباره وضعیت تصادفات جاده‌ای بیان کرد: در مهر و آبان سال گذشته حدود ۲۷ درصد افزایش تصادفات نسبت به سال قبل ثبت شد، اما با تدابیر اتخاذشده در کمیسیون ایمنی استان، خوشبختانه آمار تصادفات کاهش یافت و امیدواریم با اجرای برنامه‌های مشترک، در سال جاری شاهد کاهش محسوس‌تری باشیم.

رستمی در پایان گفت: پروژه‌های مهمی همچون محور جم – سیراف، محور آب‌پخش – حله و پل سیاه‌منصور نیز با پیشرفت فیزیکی مناسب در حال اجراست و با تأمین اعتبارات لازم و همکاری شورای راهبردی مسئولیت‌های اجتماعی نفت و کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها، امیدواریم خدمات شایسته‌ای به مردم استان بوشهر ارائه شود.

